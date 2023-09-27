«Меры приняты, а цены растут»: как Россия будет бороться с дорогим бензином. План Путина



— Сегодня сельское хозяйство — стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет, — подчеркнул Володин.



20 сентября замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на вопрос, почему в России резко выросли цены на топливо, а на внутреннем рынке возник его дефицит, ответил, что начиная с лета происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов.



— Половина производимых нефтепродуктов идет на экспорт. Речь не только про бензин, дизель, но и темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, и налоги, формирующие 40% федерального бюджета, тоже привязаны к долларовой цене на нефть, — заявил замминистра энергетики.



Главным решением стало временное ограничение на экспорт бензина в России. Вместе с экспертами мы разбирались, у кого могут возникнуть проблемы после этого.

