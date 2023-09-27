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Кризис-2023

«Меры приняты, а цены растут»: как Россия будет бороться с дорогим бензином. План Путина

Ранее власти временно ограничили экспорт топлива, чтобы остановить рост цен

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Несмотря на принятые меры, цены на бензин в розницу всё равно растут

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Президент Владимир Путин на совещании с правительством предложил, как можно бороться с ростом цен на бензин. Это произошло после доклада вице-премьера Александра Новака, который заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется, а все системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект. По словам Новака, запрет на экспорт топлива с 21 сентября привел к тому, что цены на бирже в среднем снизились на 20% по бензину и на 16% по дизелю.

— За вчерашний день литр бензина марки АИ-92 — 51,6 рубля. До 21 сентября был 49,7. То есть цены-то растут в розницу. Как же так? Меры приняты, а цены растут, — ответил на это Путин.

Президент призвал плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за рост цен на бензин.

— Экономика компаний важна, это курица, которая приносит золотые яйца, это понятно. Мы должны бережно к ним относиться, но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно, — отметил Путин.

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Видео: kremlin.ru

Также глава государства предложил взять пример с других отраслей и сначала отправлять продукцию на внутренний рынок, а затем уже экспортировать.

Подорожание топлива — одна из главных тем для автомобилистов в последние дни. На рост цен обратили внимание в Госдуме, этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых в начале осенней сессии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что рост стоимости дизельного топлива и его дефицит — «ключевая проблема, с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур».


— Сегодня сельское хозяйство — стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет, — подчеркнул Володин.

20 сентября замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на вопрос, почему в России резко выросли цены на топливо, а на внутреннем рынке возник его дефицит, ответил, что начиная с лета происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов.

— Половина производимых нефтепродуктов идет на экспорт. Речь не только про бензин, дизель, но и темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, и налоги, формирующие 40% федерального бюджета, тоже привязаны к долларовой цене на нефть, — заявил замминистра энергетики.

Главным решением стало временное ограничение на экспорт бензина в России. Вместе с экспертами мы разбирались, у кого могут возникнуть проблемы после этого.

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