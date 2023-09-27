«Меры приняты, а цены растут»: как Россия будет бороться с дорогим бензином. План Путина

Президент Владимир Путин на совещании с правительством предложил, как можно бороться с ростом цен на бензин. Это произошло после доклада вице-премьера Александра Новака, который заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется, а все системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект. По словам Новака, запрет на экспорт топлива с
— За вчерашний день литр бензина марки АИ-92 — 51,6 рубля. До
Президент призвал плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за рост цен на бензин.
— Экономика компаний важна, это курица, которая приносит золотые яйца, это понятно. Мы должны бережно к ним относиться, но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно, — отметил Путин.
Также глава государства предложил взять пример с других отраслей и сначала отправлять продукцию на внутренний рынок, а затем уже экспортировать.
Подорожание топлива — одна из главных тем для автомобилистов в последние дни. На рост цен обратили внимание в Госдуме, этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых в начале осенней сессии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что рост стоимости дизельного топлива и его дефицит — «ключевая проблема, с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур».
— Сегодня сельское хозяйство — стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет, — подчеркнул Володин.
20 сентября замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на вопрос, почему в России резко выросли цены на топливо, а на внутреннем рынке возник его дефицит, ответил, что начиная с лета происходила «существенная девальвация курса рубля», которая повлияла на стоимость нефтепродуктов.
— Половина производимых нефтепродуктов идет на экспорт. Речь не только про бензин, дизель, но и темные нефтепродукты — полуфабрикаты, формирующие экономику заводов. На нефть тоже влияет курс, и налоги, формирующие 40% федерального бюджета, тоже привязаны к долларовой цене на нефть, — заявил замминистра энергетики.
Главным решением стало временное ограничение на экспорт бензина в России. Вместе с экспертами мы разбирались, у кого могут возникнуть проблемы после этого.