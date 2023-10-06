«Цена должна была просто дико упасть». Экономисты — о том, почему бензин начал дешеветь

Ранее стоимость бензина росла все лето, а нынешние изменения во многом связаны с запретом на экспорт топлива и дизеля. Об этом корреспонденту MSK1.RU рассказали опрошенные эксперты.

«Цена должна была просто дико упасть»

Запрет на экспорт ввели, чтобы сдержать рост цен на топливо, заявил экономист, замгендиректора центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

