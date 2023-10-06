«Цена должна была просто дико упасть». Экономисты — о том, почему бензин начал дешеветь

Бензин в большинстве регионов начал дешеветь — по данным Роснефти,
Ранее стоимость бензина росла все лето, а нынешние изменения во многом связаны с запретом на экспорт топлива и дизеля. Об этом корреспонденту MSK1.RU рассказали опрошенные эксперты.
«Цена должна была просто дико упасть»
Запрет на экспорт ввели, чтобы сдержать рост цен на топливо, заявил экономист, замгендиректора центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
— Раньше сюжет был предшествующего этапа подорожания топлива, — рассказал он нашему корреспонденту. — А именно за счет запрета экспорта сейчас новый сюжет — это фактически уже постепенное удешевление стоимости. Уровень цен еще не вернулся на тот уровень, который был до начала подорожания, но все-таки движение уже в ту сторону есть.
По словам эксперта, отечественные нефтяники получили мощный сигнал со стороны правительства — надо держать цены на адекватном уровне. Возможно, через пару недель ситуация нормализуется.
А по мнению политолога и эксперта по макроэкономике Андрея Суздальцева, бензин все же будет дорожать, а последствия запрета нам еще только предстоит узнать.
— Тут какая-то загадка. Да, принимаются кардинальные меры, чтобы снизить цены на топливо внутреннего рынка. Но это не очень помогает, — утверждает Суздальцев. — Сейчас, учитывая наши объемы экспорта, цена должна была просто дико упасть — в два раза. Но она изменилась всего на несколько процентов.
Как определяются цены на бензин?
Чтобы корректировать цены на российский бензин, аналитики смотрят на объем нефти, который поставляют миру страны OPEC, особенно Саудовская Аравия. Об этом корреспонденту MSK1.RU рассказал Андрей Суздальцев.
— На биржах смотрят европейские запасы, американские, какие танкера идут, как они продаются. Там очень много факторов, это факт. Это очень сложный вопрос биржевой, откаты возможны. Цены на нефть (а вместе с тем и на бензин — Прим. ред.) изменяются по кондратьевскому циклу. Вот буквально летом мы вступили в цикл, когда будет дорожать все сырье.
Циклы Кондратьева — периодически сменяющие друг друга подъёмы и спады мировой экономики продолжительностью
Как объяснил экономист, есть два основных типа грузов: генеральный и политический. Генеральный груз — это то, что занимает главные мощности железных дорог, самолетов и кораблей. К генеральным грузам относится перевоз больших объемов угля или леса.
— Еще есть политические грузы. Это, допустим, оружие, зерно и, конечно, нефть и газ, — рассказал Суздальцев. — Поэтому события, которые будут происходить на российско-украинском фронте, тоже будут влиять. Еще стоит учитывать, что Россия — крупнейший поставщик нефти на мировой рынок.
Почему бензин такой дорогой?
Рост спроса на бензин и дизельное топливо произошел из-за экономических последствий спецоперации, в том числе из-за снижения внешнего туризма, рассказал Сальников. Сейчас топливо очень востребовано на рынке.
— Изначально сложности начались после запрета на экспорт нефтепродуктов в европейские страны, которые ввели санкции, — сообщил он. — Но наши нефтяные компании более-менее адаптировались к этому — резко расширили поставки в Африку и другие страны. Так что проблем с экспортом у них особых не было.
По словам эксперта, высокие цены на бензин в первую очередь вредят населению и грузоперевозкам. Поэтому правительство ввело запрет на экспорт, чтобы остановить рост стоимости топлива.
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