«Негласное правило»: «Газпрофнеть» отказалась обсуждать рост цен на бензин в Новосибирске

«Газпрофнефть» не стала отвечать на запрос НГС о причинах роста цены автомобильного топлива в Новосибирске. Редакция обратилась за информацией 18 сентября, установленный законом «О СМИ» срок ответа составляет 7 дней. К вечеру 26 сентября обратной связи НГС не получил.
Организация имеет право готовить ответ более недели, но тогда она обязана заблаговременно уведомить СМИ о причинах отсрочки и назвать конкретную дату. Этого пресс-служба «Газпромнефти» не сделала.
Ранее НГС изучил актуальную стоимость бензина и дизеля для автомобилей на нескольких новосибирских заправках. Их владельцы заявили, что закупают топливо у «Газпромнефти» и адресовали редакцию к ней для подробностей.
НГС позвонил в пресс-службу «Газпромнефти», чтобы выяснить причины игнорирования запроса СМИ. Сотрудник намекнул журналисту, что рассчитывать на развернутый ответ вообще не стоит.
— Я видел ваш запрос. Есть негласное правило ФАС о том, что крупные игроки не комментируют цены и не дают прогнозы. Потому что это могут расценить как давление на рынок. За нашим комментарием может последовать многомиллиардный штраф, — заявил сотрудник пресс-службы журналисту НГС, отказавшись назвать свое имя и должность. Редакция располагает записью этого разговора.
19 сентября в центре поддержки «Газпромнефти» объяснили разницу в стоимости бензина на своих АЗС в Новосибирске.