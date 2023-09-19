На одной заправке 51 рубль, на второй — на 7 рублей больше. НГС заметил разницу в ценах на бензин у «Газпромнефти» — почему так

В Новосибирске на заправках «Газпромнефти» выставлены разные цены на бензин одной марки. На разницу в стоимости сегодня утром обратил внимания корреспондент НГС, который проезжал мимо заправок на Сухарной и Нарымской.
На фото, опубликованном сверху заметно, что, например, на улице Сухарной есть бензин АИ-95 по цене 53,05 рубля и 51,65 рубля, а на Нарымской тот же бензин АИ-95 есть по цене 59,90 и 58,90 рубля — то есть на 6,85 и 7,25 рубля выше.
Оператор единого центра поддержки объяснила редакции НГС различия в ценовой политике. По словам специалиста, при формировании цен на топливо в конкретном АЗС сети, идет ориентир на ряд факторов. В их число входят местоположение, затраты на логистику, обслуживание объекта, число персонала на заправках и многое другое. Для каждой АЗС устанавливается собственная политика ценообразования, поэтому прайс может различаться.
Повышение или понижение происходит одновременно. В то же время стоимость бензина и дизельного топлива на разных АЗС даже в пределах одного города отличается даже после изменения прайса.
За лето в Новосибирске на 5–6 рублей выросла стоимость бензинового топлива. В нескольких сетях АЗС объяснили НГС, почему увеличивается стоимость и когда ожидать следующее изменение.