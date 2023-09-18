«По 5–6 рублей за три месяца»: в Новосибирске подскочили цены на бензин — сколько он стоит сейчас

Еще 10 сентября мы сообщали, что в Новосибирске и России стремительно растут цены на топливо — марки бензина АИ-92 и АИ-95 ежедневно обновляют рекорды стоимости на бирже, вместе с ними дорожает и дизель. 11 сентября «Ассоциация Сибирских перевозчиков» обратилась к Путину из-за резкого скачка цен на дизель. При этом по данным Новосибирскстата за август цена автомобильного топлива в регионе выросла в диапазоне от 1,4 до 3,7%, в зависимости от марки.

