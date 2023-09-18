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«По 5–6 рублей за три месяца»: в Новосибирске подскочили цены на бензин — сколько он стоит сейчас

НГС объехал несколько АЗС и обсудил ценовую динамику с продавцами топлива

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Цены в «Лукойле» на 18 сентября

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В Новосибирске наблюдается скачок стоимости бензина и дизельного топлива для автомобилей: это уже очевидно для продавцов, покупателей и государственных аналитиков. 18 сентября журналист НГС объехал три новосибирских АЗС для сравнения цен. Полученные данные и сложившуюся динамику мы обсудили непосредственно с поставщиками продукции.

«Лукойл» предлагает дизельное топливо по 64,30 рублей за литр, 92 — по 51,60, 95 — по 55,45, 97 — по 68,80. «Газпромнефть» продает дизель по 65 рублей за литр, 92 — по 48,40, 95 — по 51,85, GDrive — по 66,95. Литр дизеля на АЗС «Тайм» обойдется в 65,90 рублей за литр, 92 — в 53,90, 95 — в 58,90, а 98 — в 65,40 рублей за литр. Существенный рост цен наблюдается во всех АЗС.

Местная сеть АЗС «Тайм» и ее сегодняшние цены на автомобильное топливо

Местная сеть АЗС «Тайм» и ее сегодняшние цены на автомобильное топливо

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— У нас за три последних месяца стоимость бензинового топлива выросла на 5–6 рублей. Это все так быстро происходит, что даже в голове порядок цифр сложно удержать. Вот сегодня ночью ожидаем очередное повышение стоимости: не только в нашей сети АЗС, а по всем, — заявил НГС директор сети АЗС «Тайм» Вадим Малахов. — А причина этого — постоянный рост именно оптовых цен, мы сейчас почти в ноль торгуем.

В «Лукойле» журналисту удалось пообщаться лишь с оператором горячей линии.

— Рост цен на бензин действительно наблюдается в последние несколько месяцев. Но причины этого вам лучше узнать в «Газпромнефти», потому что практически все АЗС у них закупаются, — заявили журналисту НГС в «Лукойле».

Ответа от самого крупного игрока на рынке НГС на момент публикации не дождался

Ответа от самого крупного игрока на рынке НГС на момент публикации не дождался

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НГС направил запрос о динамике ценовой политики на автомобильное топливо и ее экономическом обосновании в «Газпромнефть». На момент публикации редакция не получила обратной связи.

Еще 10 сентября мы сообщали, что в Новосибирске и России стремительно растут цены на топливо — марки бензина АИ-92 и АИ-95 ежедневно обновляют рекорды стоимости на бирже, вместе с ними дорожает и дизель. 11 сентября «Ассоциация Сибирских перевозчиков» обратилась к Путину из-за резкого скачка цен на дизель. При этом по данным Новосибирскстата за август цена автомобильного топлива в регионе выросла в диапазоне от 1,4 до 3,7%, в зависимости от марки.

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