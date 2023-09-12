В Новосибирской области стремительно дорожает бензин и топливо — сравним динамику с другими регионами Сибири

Топливо и бензин в Новосибирской области подорожало в августе на 1,4–3,7% в зависимости от марки. Об этом 12 сентября НГС сообщили в Новосибирскстате.
— В Новосибирской области в августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года индекс потребительских цен на моторное топливо составил 103,1%, в том числе на автомобильный бензин марок АИ-98 и выше — 103,7%, АИ-95 — 103,5%, АИ-92 — 103%, на дизельное топливо — 102,4%, на газовое моторное топливо — 101,4%, — так динамику роста цен через потребительский индекс посчитали в Новосибирскстате.
Для сравнения: индекс потребительских цен на все товары и услуги в августе 2023 года в Новосибирской области превысил июльский на 0,5%, составив 100,5%.
Среди регионов Сибирского федерального округа наименьшая цена на газовое моторное топливо, дизельное топливо и автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 зарегистрирована в Омской области, на бензин марки АИ-98 и выше — в Алтайском крае.
Ранее мы уже сообщали, что в России стремительно растут цены на топливо — марки бензина АИ-92 и АИ-95 ежедневно обновляют рекорды стоимости на бирже, вместе с ними дорожает и дизель.