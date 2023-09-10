Инфляционная осень: когда остановится взрывной рост цен на бензин и ждать ли дефицит топлива

В России стремительно растут цены на топливо — марки бензина АИ-92 и АИ-95 ежедневно обновляют рекорды стоимости на бирже, вместе с ними дорожает и дизель.
54–65 рублей за литр вместо 47–50
В пятницу, 8 сентября, летнее дизельное топливо (ДТ) достигло отметки в 70 тысяч рублей за тонну, а привычный автолюбителям
Переводя на человеческие цифры: бензин стал стоить 54–65 рублей за литр вместо привычных 47–50. Такого заметного роста не было с весны 2018 года, когда произошел топливный кризис, а нефтяным компаниям запретили поднимать стоимость выше уровня официальной инфляции.
Вместе с тем в августе наблюдались перебои с поставками топлива на АЗС, что в основном коснулось южных регионов страны: Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии, Крыма. Однако проблема возникала и в других регионах, например, на нее указывали представители топливного рынка в Новосибирской области. А в Красноярском крае на некоторых АЗС и вовсе закончилось топливо. С чем связан такой экстремальный рост цен? Когда он остановится? Будет ли дефицит топлива в стране? MSK1.RU рассказывает в этом материале.
Почему «скакнули» цены
По словам экономиста Дмитрия Прокофьева, причин у этого несколько. Во-первых, в августе и сентябре исторически возрастает спрос на нефтепродукты — это напрямую связано со сбором урожая в регионах. Большая часть нефтеперерабатывающих заводов в это время года делает упор на производство топлива для сельского хозяйства.
— Техника требует солярку — дизельное топливо. Нефтеперегонные заводы (НПЗ) в первую очередь загружены именно им, снижается производство бензина, — рассказал Прокофьев в беседе с корреспондентом MSK1.RU.
Похожего мнения придерживается автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Каланов. По его словам, дело не только в сезонном спросе на дизель в сельском хозяйстве, но также и в том, что нефтеперерабатывающие заводы зачастую уходят на ремонт именно в этот сезон.
— Такое ощущение, что мы в другое время не можем их отправить директивно в ремонт, чтобы не было ажиотажного спроса при недостатке топлива в августе-сентябре, — заявил Каланов. — Все друг на друга валят ответственность: заводы — на железную дорогу, а те, в свою очередь, — на нефтебазы, якобы они быстро не успевают разгружать вагоны. При этом у нас цены на топливо растут даже в тех регионах, куда даже везти ничего не надо — там расположен нефтеперерабатывающий завод. Тогда, получается, дело не в доставке?
Эксперты считают, что падающий рубль спровоцировал рост цен на бензин. На стоимость топлива серьезно влияют курсы валют, поскольку оно отгружается и на экспорт. Доллар с январского минимума в 66–68 рублей поднялся до значений 94–95 рублей, то есть российская валюта потеряла около 40% стоимости относительно американской.
В правительстве считают, что цены внутри страны растут из-за дисбаланса между поставками в Россию и за рубеж. Всё потому, что при таком курсе нефтяным компаниям выгоднее поставлять топливо за рубеж, из-за чего ограничиваются поставки внутри страны, а биржевые цены растут.
Правительство рассматривает ограничение экспорта топлива как один из вариантов нормализации обстановки — обсуждается лицензирование экспорта, запрет на экспорт через посредников, увеличение пошлин и другие меры. Много лет одним из механизмов стабилизации был топливный демпфер: нефтяные компании получали налоговый вычет, с 1 сентября его размеры сократились вдвое, что лишает нефтяные компании миллиардных компенсаций.
— Сейчас из-за ослабления рубля гораздо выгоднее сбывать нефтепродукты за рубеж. Также уменьшился размер демпфера — налогового вычета, который компенсировал часть упущенной выгоды от непродажи топлива за рубеж, — отметил Прокофьев. — Ситуация с валютной выручкой сложная, и компании продают всё, что можно продать. Причина отказа от демпфера — бюджетный дефицит.
Когда остановится рост цен
Эксперты уверены, рост цен на бензин остановится со временем, однако возвращения к уровню весны 2023 года ждать не стоит. Подобную ситуацию россияне наблюдали осенью прошлого года. Тогда стоимость дизельного топлива росла в течение трех месяцев, а после замедлилась, достигнув новой величины.
— Бесконечного роста цен, конечно, не будет. Он когда-нибудь замедлится. Я думаю, что это произойдет через три-четыре недели. Однако цены выйдут на новый уровень. Прошлой осенью цены на дизель так же стремительно росли, это было в течение трех месяцев, но потом процесс притормозился. Скорее всего, будет то же самое, — поделился экономист Николай Кульбака.
— Перебои с поставками в некоторые регионы — это временное явление. Топливо появится, но оно не подешевеет до прежнего уровня. Так же быстро оно дорожать не будет, но и терять в цене не начнет, — заключил Прокофьев.
Будет ли дефицит?
Эксперты считают, что дефицит возникнет только в том случае, если власти решат искусственно опустить цены. Однако такое решение противоречит принципам рыночной экономики — нельзя покупать бензин на заправках (в розницу) дешевле, чем он стоит оптом.
— Опустить цены на заправках невозможно, потому что топливо начнут придерживать до лучших времен. Это невыгодно для компаний, отсюда и дефицит возникнет, помимо высоких цен, — объяснил Каланов.
По словам экономиста Николая Кульбаки, не стоит бежать и скупать весь бензин на заправках по старым ценам — сэкономить всё равно не получится. Россиян ожидает «инфляционная осень», к которой стоит подготовиться — дорожать будет большинство товаров из-за нестабильного курса рубля.
— Закупать бензин на заправках впрок не имеет смысла — ни одна тара много не вместит. Этим вы ничего не выиграете, кроме проблем и рисков. Кроме того, у нас сейчас всё растет в цене, не только бензин. Вся осень у нас будет такая. Изменить валютный курс невозможно, рубль так и будет проседать, — заявил Кульбака MSK1.RU.
Что еще подорожало
Этим летом цены на продукты взлетели на неожиданные высоты. Внезапно подорожало самое доступное мясо — курица, а вслед за ним — индейка и свинина. Производители чая, кофе и майонеза последовательно заявили о повышении цен к концу августа — как для ритейлеров, так и для покупателей. Тем временем власти называют рост цен «сезонным» и обещают, что уже к осени все продукты подешевеют. Выяснили, что будет с ценами на самом деле.
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