Инфляционная осень: когда остановится взрывной рост цен на бензин и ждать ли дефицит топлива

Почему «скакнули» цены

По словам экономиста Дмитрия Прокофьева, причин у этого несколько. Во-первых, в августе и сентябре исторически возрастает спрос на нефтепродукты — это напрямую связано со сбором урожая в регионах. Большая часть нефтеперерабатывающих заводов в это время года делает упор на производство топлива для сельского хозяйства.

— Техника требует солярку — дизельное топливо. Нефтеперегонные заводы (НПЗ) в первую очередь загружены именно им, снижается производство бензина, — рассказал Прокофьев в беседе с корреспондентом MSK1.RU.