Автозаправки «ЛУКОЙЛ» уходят с новосибирского рынка

— В Новосибирске действовала сеть франчайзинговых АЗС, но в настоящее время договор франшизы прекращен. Все АЗС «ЛУКОЙЛ» в Новосибирской области сейчас проводят ребрендинг, они будут работать под другой вывеской, — сообщили в «ЛУКОЙЛе».

За более подробной информацией НГС адресовали к пресс-службе «ЛУКОЙЛа», редакция направила запрос. При получении обратной связи материал будет дополнен.