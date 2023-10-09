freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 100.49
eur 106.01
СрочноВ Новосибирске похолодает сразу на 9 градусов
Все новости
Все новости
Проблемы с бензином в НСОЭксклюзив

Автозаправки «ЛУКОЙЛ» уходят с новосибирского рынка

Договор с франчайзинговой компанией не стали продлевать

3 126

Цены в новосибирском «ЛУКОЙЛе» на 18 сентября

Поделиться

В Новосибирской области скоро исчезнут автозаправки «ЛУКОЙЛа»: каждая из 21 АЗС скоро сменит свою вывеску из-за ребрендинга. Об этом корреспонденту НГС рассказали по телефону горячей линии «ЛУКОЙЛа»

— В Новосибирске действовала сеть франчайзинговых АЗС, но в настоящее время договор франшизы прекращен. Все АЗС «ЛУКОЙЛ» в Новосибирской области сейчас проводят ребрендинг, они будут работать под другой вывеской, — сообщили в «ЛУКОЙЛе».

За более подробной информацией НГС адресовали к пресс-службе «ЛУКОЙЛа», редакция направила запрос. При получении обратной связи материал будет дополнен.

На сайте компании не указано, кто именно заключил с компанией франчайзинговый договор на работу в Новосибирской области.

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛа» основано в апреле 1993 года. Гендиректор — Вадим Воробьев. По результатам 2022 года, чистая прибыль ПАО составила 790,1 миллиарда рублей, а выручка — 2,9 триллиона.

Франзчайзиногвую сеть ООО «ЛУКОЙЛа» запустили в 1998 году, согласно информации katalog-franshiz.ru, минимальные инвестиции для этого составляют 5 миллионов рублей. Срок окупаемости обозначен в 24–30 месяцев.

Новосибирские АЗС недавно заявили о дефиците бензина АИ-95. Подробности ситуации читайте в скором времен на сайте НГС

По теме

АЗСЦены на бензинЛУКОЙЛ
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter