«В сентябре распродали все остатки»: новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина

— Омский завод «Газпромнефти» стоит на ремонте, поэтому почти весь объем компания оставляет себе, для розничной торговли. С августа началась эта проблема: нужных объёмов не продают, а лишь для поддержания штанов. К примеру, на октябрь нам отгрузили лишь 25% от необходимого, хотя мы в сентябре уже распродали все наши остатки со складов, — описал ситуацию НГС коммерческий директор сети АЗС «Тайм» Александр Старцев.

