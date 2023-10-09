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СрочноНовосибирские АЗС заявили о дефиците бензина
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Проблемы с бензином в НСО

«В сентябре распродали все остатки»: новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина

Проблеме уже несколько месяцев

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В начале октября бензин в большинстве регионов России начал дешеветь

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Новосибирские автозаправки заявили о дефиците бензина. 8 октября сеть АЗС на «Прайм» предупредила потребителей об ограничении отпуска бензина марки АИ-95. НГС обратился к другим представителям топливного рынка, которые подтвердили проблему.

— Проблему с 95-ым бензином мы подтверждаем! Но о причинах этой ситуации вам может руководство предоставить развернутый комментарий чуть попозже сегодня, — сообщили НГС в АЗС «Прайм» 9 октября.

В другой сети «АЗС» говорят о том, что проблемы с закупкой топлива испытывают уже несколько месяцев.

— Омский завод «Газпромнефти» стоит на ремонте, поэтому почти весь объем компания оставляет себе, для розничной торговли. С августа началась эта проблема: нужных объёмов не продают, а лишь для поддержания штанов. К примеру, на октябрь нам отгрузили лишь 25% от необходимого, хотя мы в сентябре уже распродали все наши остатки со складов, — описал ситуацию НГС коммерческий директор сети АЗС «Тайм» Александр Старцев.

НГС обратился за комментарием в «Газпромнефть», на момент публикации ответа не поступил.

На АЗС «Тайм» в Новосибирской области уже перестали продавать бензин марок выше АИ-95.

— Пока мы еще торгуем марками АИ-92, АИ-95 и дизелем. Но это может через час-два закончиться, а может еще протянем. Вообще аховая ситуация очень! Нам опт практически не отпускают, — заявил НГС директор сети АЗС «Тайм» Вадим Малахов.

4 октября мы пытались разобраться в причинах дефицита бензина в России и в том, как долго он продолжится.

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