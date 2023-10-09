«В сентябре распродали все остатки»: новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина

Новосибирские автозаправки заявили о дефиците бензина. 8 октября сеть АЗС на «Прайм» предупредила потребителей об ограничении отпуска бензина марки АИ-95. НГС обратился к другим представителям топливного рынка, которые подтвердили проблему.
— Проблему с 95-ым бензином мы подтверждаем! Но о причинах этой ситуации вам может руководство предоставить развернутый комментарий чуть попозже сегодня, — сообщили НГС в АЗС «Прайм» 9 октября.
В другой сети «АЗС» говорят о том, что проблемы с закупкой топлива испытывают уже несколько месяцев.
— Омский завод «Газпромнефти» стоит на ремонте, поэтому почти весь объем компания оставляет себе, для розничной торговли. С августа началась эта проблема: нужных объёмов не продают, а лишь для поддержания штанов. К примеру, на октябрь нам отгрузили лишь 25% от необходимого, хотя мы в сентябре уже распродали все наши остатки со складов, — описал ситуацию НГС коммерческий директор сети АЗС «Тайм» Александр Старцев.
НГС обратился за комментарием в «Газпромнефть», на момент публикации ответа не поступил.
На АЗС «Тайм» в Новосибирской области уже перестали продавать бензин марок выше АИ-95.
— Пока мы еще торгуем марками АИ-92, АИ-95 и дизелем. Но это может через час-два закончиться, а может еще протянем. Вообще аховая ситуация очень! Нам опт практически не отпускают, — заявил НГС директор сети АЗС «Тайм» Вадим Малахов.
4 октября мы пытались разобраться в причинах дефицита бензина в России и в том, как долго он продолжится.