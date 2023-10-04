На российских заправках закончился бензин. Во всем обвинили туристов

Нехватка бензина — краткосрочная проблема

По мнению главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, ряд регионов столкнулся с временным и локальным дефицитом, и в этом нет ничего необычного.



— Нужно понимать, что, когда мы говорим про дефицит в России, мы говорим о локальных дефицитах, которые еще и краткосрочные. В рамках каких-то регионов, в силу резкого спроса и недостаточного объема запаса, у нас возникают затыки, — отмечает Григорий Баженов.



В Краснодарском крае к резкому спросу и недостаточному объему запаса среди причин причислили турпоток. Например, в «Лукойл-Юэнефтепродукт» в конце августа задержки объясняли загрузкой железнодорожных путей: слишком много поездов едут к морю, и из-за них срываются сроки поставки топлива.