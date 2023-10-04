На российских заправках закончился бензин. Во всем обвинили туристов

Недели не проходит без того, чтобы кто-нибудь не пожаловался на отсутствие бензина на заправках. Жалобы приходят со всех концов страны. Так в начале сентября жители Красноярска говорили, что как минимум на четырех станциях «Газпромнефти» нельзя было заправить машину. Также из-за нехватки топлива водители выстраивались в огромные очереди в Барнауле, о перебоях сообщали челябинцы, обнаружившие дефицит на заправке «Лукойла». Екатеринбургские водители говорят, что за кассиры на АЗС прямо заявляют: «мы скоро высохнем». Пока топливно-дефицитная география расширяется, мы решили узнать у экспертов, почему в стране, которая находится на втором месте в мире по объему добычи нефти, появилась нехватка топлива.
Нехватка бензина — краткосрочная проблема
По мнению главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, ряд регионов столкнулся с временным и локальным дефицитом, и в этом нет ничего необычного.
— Нужно понимать, что, когда мы говорим про дефицит в России, мы говорим о локальных дефицитах, которые еще и краткосрочные. В рамках каких-то регионов, в силу резкого спроса и недостаточного объема запаса, у нас возникают затыки, — отмечает Григорий Баженов.
В Краснодарском крае к резкому спросу и недостаточному объему запаса среди причин причислили турпоток. Например, в «Лукойл-Юэнефтепродукт» в конце августа задержки объясняли загрузкой железнодорожных путей: слишком много поездов едут к морю, и из-за них срываются сроки поставки топлива.
Такого же мнения придерживается Минэнерго. В ведомстве заявляли, что сложности с ритмичностью поставок «возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон».
В РЖД в свою очередь рассказали ТАСС, что планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями, и от роста объемов пассажирских перевозок «поставки топлива по железной дороге в южные регионы не зависят».
Григорий Баженов в свою очередь обращает внимание на то, что пути логистики, такие как железная дорога, имеют фиксированные мощности, и когда спрос начинает расти или возникает какая-то проблема, требуется время, чтобы ее решить и поставить топливо другим способом. На это время в регионе возможен дефицит.
— Можем вспомнить, когда из-за проблем на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровске был временный дефицит. Сейчас своя история. Дефицит может быть из-за изменения спроса, из-за непрогнозируемой ситуации. Это не история про системный фактор, — объяснил Баженов.
Независимые АЗС не выдерживают конкуренции
Эксперт топливного рынка, заместитель директора компаний «ГЭЙНФУЛ» Анастасия Бунина назвала еще одну проблему, которая привела к локальному дефициту — неразбериха на рынке.
— Вертикально интегрированные компании шибко не поднимали цены, но биржа значительно поднялась. Независимые станции не могут купить топливо нигде, кроме как на бирже, — заявила Анастасия Бунина.
Вертикально интегрированной фирмой называется фирма, включающая в себя более одной стадии производства конечной продукции, в отличие от неинтегрированной фирмы, приобретающей сырье и материалы у сторонних поставщиков.
Получается, что независимые АЗС не могут конкурировать: им приходится покупать топливо по высоким рыночным ценам, но продавать по тем, которые держат крупные компании, самостоятельно производящее бензин. Из-за этого некоторым колонкам пришлось закрыться, рассказала Анастасия Бунина.
— Преимущественно это произошло на юге, в самый неподходящий момент — когда люди отдыхали или выбрались за грибами, — заключила Анастасия Бунина.
О ситуации, в которой сетям АЗС приходится продавать топливо себе в убыток, рассказывали 74.RU. В беседе с журналистами издания представитель челябинской сети заправок признавался, что с мая им приходится повышать цены, так как стоимость закупки бензина все время растет. Даже повышая цены, АЗС работают себе в убыток. Чтобы нормализовать ситуацию, необходимо урегулировать цены на рынке, и именно это обещал президент на прошлой неделе.
Спасет ли ситуацию план Путина
27 сентября на совещании с правительством Владимир Путин предложил ограничить экспорт топлива и перенаправить бензин на внутренний рынок, а также призвал плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за рост цен на бензин. Анастасия Бунина считает, что эти действия помогут решить проблемы с бензином внутри страны.
— Решение Путина поможет, на внутреннем рынке точно поможет, — заявила Анастасия Бунина.
Григорий Баженов, в свою очередь, считает, что всё зависит способа регулировки цены.
— Вопрос заключается в том, как именно будут регулироваться цены. Если через биржу, то сгладит, а если не через биржу, то нет, — заявил Григорий Баженов, — Если не через биржу, то всегда есть воля продавца, который может продавать дороже, чем на рынке, — биржа позволит урегулировать спрос.
По мнению эксперта, в любом другом случае сохранится конкурентная борьба, и продавцы топлива смогут манипулировать ценами. Что же до дефицита, то к нему придется привыкнуть.