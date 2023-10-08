«Только по контрактам»: объявление об ограничении продажи бензина заметили в Новосибирске

Осенью жители нескольких регионов России заявили о нехватке бензина на заправках. Жалобы поступали из Красноярска, Барнаула, Челябинска и других, по словам главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, ряд регионов столкнулся с временным и локальным дефицитом.

Мы решили узнать у экспертов, почему в стране появилась нехватка топлива. Отметим, в начале октября бензин в большинстве регионов России начал дешеветь.

