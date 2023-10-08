«Только по контрактам»: объявление об ограничении продажи бензина заметили в Новосибирске

В соцсетях опубликовали фотографию, которую сделали на одной из автозаправочных станций «Прайм» в Новосибирске. На снимке можно заметить объявление для потребителей об ограничении отпуска бензина. Кадр опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 8 октября.
В сообщении указано, что речь идет о бензине марки 95 Prime. Его отпуск для покупателей якобы ограничили из-за прекращения отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов.
— В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов бензин Prime-95 отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска, — указано в объявлении.
Информацию якобы разместила администрация АЗС. НГС позвонил на горячую линию сети «Прайм» с просьбой прокомментировать ситуацию, но там не ответили на звонок. Корреспондент также направил сообщение в аккаунт компании в соцсетях и запрос.
На сайте сети «Прайм» указано, что цена бензина марки Prime-95 составляет 53,8 рубля.
По данным «Контур.Фокуса», директором ООО «Прайм» выступает Алексей Панкеев, соучредителями числятся Владимир Тамурко и Геннадий Панкеев. На конец 2021 года выручка компании составила 1,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей, организацию основали в Новосибирске. На сайте сети АЗС уточняется, что компания существует в Новосибирске более 25 лет. Она была основана в 1994 году, помимо розничной реализации топлива, организация осуществляет поставки нефтепродуктов со своей нефтебазы собственным парком бензовозов.
Осенью жители нескольких регионов России заявили о нехватке бензина на заправках. Жалобы поступали из Красноярска, Барнаула, Челябинска и других, по словам главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, ряд регионов столкнулся с временным и локальным дефицитом.
Мы решили узнать у экспертов, почему в стране появилась нехватка топлива. Отметим, в начале октября бензин в большинстве регионов России начал дешеветь.