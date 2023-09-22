«Ну что за маразм!»: на Северном объезде Новосибирска образовалась гигантская пробка в 20 км

Огромная пробка в 20 км образовалась на Северном объезде Новосибирска вечером в пятницу 22 сентября. Читатели шлют редакции фотографии и возмущаются выбором времени ремонта.
— Дорожники сегодня устроили прекрасный пятничный вечер всем, кто поехал по Северному объезду. Пробка на 20 километров-от путепровода на Мочищенском шоссе. Два часа едем от этой развязки и до моста через Обь еще не доехали. До моста ещё примерно час с таким темпом. Ну что за маразм то такой в нашем обществе. В ночное время же определяли такие ремонты! — пишет НГС из пробки житель Новосибирска Александр, высылая фотографии затора.
Пользователи «2ГИС» отметили на карте два ДТП, два места проведение ремонтных работ и одно место с сужением дороги. Обстановку с пробками в Новосибирске в целом «2ГИС» оценивает в 8 баллов из 10.
— На участке выполняются срочные работы по ликвидации колейности, в связи с предстоящим ухудшением погодных условий в выходные дни. Сейчас будет сделан технологический перерыв для пропуска транспорта, работы будут закончены в ночные часы, — сообщили НГС в ФКУ «Сибуправатодор».
Накануне, 20 сентября жесткое столкновение Land Cruiser и Tank 500 вызвало пробку под Новосибирском. ДТП временно заблокировало 2/3 проезжей части в сторону Бердска.