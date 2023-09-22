«Ну что за маразм!»: на Северном объезде Новосибирска образовалась гигантская пробка в 20 км

— Дорожники сегодня устроили прекрасный пятничный вечер всем, кто поехал по Северному объезду. Пробка на 20 километров-от путепровода на Мочищенском шоссе. Два часа едем от этой развязки и до моста через Обь еще не доехали. До моста ещё примерно час с таким темпом. Ну что за маразм то такой в нашем обществе. В ночное время же определяли такие ремонты! — пишет НГС из пробки житель Новосибирска Александр, высылая фотографии затора.