Ремонт Октябрьского моста проверят за 18 миллионов — все работы на переправе завершат в 2024 году

Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске проверят более чем за 18 миллионов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Как сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в 2023 году проведут оценку строительно-монтажных работ. Строительный контроль в 2023 году необходим, на него потратят более чем 18 миллионов 300 тысяч рублей.
В эту сумму входят проведение входного контроля полноты и качества рабочей документации. Специалисты проверят материалы, которые используют при строительстве, и уже готовые конструкции. Также оценят объем выполняемых работ, соблюдение графика, схемы ограждения в том месте, где производят работы.
— Контракт МКУ «Гормост» заключило с ООО «СКИФ-М» 10 мая 2023 года. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта до 31 января 2025 года, — отметили в мэрии.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СКИФ-М» занимается строительными работами. Директор организации — Александр Стефанов, он же является единственным учредителем. На конец 2022 года выручка компании составила 14,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиона рублей.
Ремонт моста начали в 2022 году и должны завершить в 2024 году. В мае 2022 года стало известно, что подрядчиком ремонтных работ стало ООО «СТС-Плюс». Летом прошлого года в мэрии сообщили, что переезд на магистрали отремонтируют к ноябрю 2022 года, но в середине ноября мэр Анатолий Локоть заявил, что ремонт моста не завершили в срок из-за санкций.
В 2024 году должны начать ремонт Димитровского моста. Сейчас «Гормост» ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию и выполнит инженерные изыскания.