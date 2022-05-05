Выбраны подрядчики для ремонта мостов на Октябрьской магистрали, Ватутина и Эйхе — что о них известно

В Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта переезда на Октябрьской магистрали и на мостах на улицах Эйхе и Ватутина. Работы завершат до 1 ноября.



По данным сайта госзакупок, ремонт на Октябрьской магистрали выполнит ООО «СТС-Плюс». Компания была зарегистрирована в 2016 году, ее учредитель — Дмитрий Мальцев. В 2021 году выручка составила 274,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 4 миллиона. Об этом сообщает сервис «Контур.Фокус». В прошлом году «СТС-Плюс» получила контракт на ремонт Октябрьской магистрали и улицы Кирова от Красного проспекта до ГПНТБ.