Выбраны подрядчики для ремонта мостов на Октябрьской магистрали, Ватутина и Эйхе — что о них известно
Работы должны завершить к 1 ноября
В Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта переезда на Октябрьской магистрали и на мостах на улицах Эйхе и Ватутина. Работы завершат до 1 ноября.
По данным сайта госзакупок, ремонт на Октябрьской магистрали выполнит ООО «СТС-Плюс». Компания была зарегистрирована в 2016 году, ее учредитель — Дмитрий Мальцев. В 2021 году выручка составила 274,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 4 миллиона. Об этом сообщает сервис «Контур.Фокус». В прошлом году «СТС-Плюс» получила контракт на ремонт Октябрьской магистрали и улицы Кирова от Красного проспекта до ГПНТБ.
Ремонт путепровода в этом году компания выполнит за 145,7 миллиона рублей. На мосту заменят деформационные швы, установят шумозащитные экраны, дорожные знаки, отремонтируют опоры и выполнят другие ремонтные работы.
Также в этом году в Новосибирске отремонтируют мосты через реку Иню на улице Эйхе и через Тулу на Ватутина. Подрядчиком стало ООО СУ «Сибстрой». Общая сумма работ составляет 99,6 миллиона рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», эту компанию зарегистрировали в 2007 году, ее учредитель — Елена Заманова. В 2021 году выручка «Сибстроя» составила 156,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,2 миллиона. Компания получала контракты на благоустройство Затулинского дисперсного парка, парка перед кинотеатром «Рассвет», ремонт дороги от Мочищенского шоссе до дачного поселка Мочище и другие.
Ремонт должны завершить до 1 ноября.
В Новосибирске начали ремонтировать пешеходный мост на улице Сибревкома, который ранее признали аварийным. На работы потратят 50 миллионов рублей, работы выполнит «Сибстрой». НГС показывал проект ремонта — посмотрите, что должно измениться.