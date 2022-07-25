Обновленный мост на Октябрьской магистрали будет светиться — что на нем отремонтируют еще

В Новосибирске отремонтируют переезд на Октябрьской магистрали через улицу Ипподромскую. Как сообщили в мэрии, мост станет легче, отремонтируют пролеты, опоры и тротуары, а также добавят подсветку.



Работы планируют завершить к ноябрю этого года. Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— Проектом предусмотрено изменение системы освещения мостового перехода — в соответствии с современными требованиями по организации светового потока и его направленности. Кроме того, нависающие, окутавшие мост провода будут убраны в специально выделенный канал, чтобы не портить его внешний вид, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.