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Обновленный мост на Октябрьской магистрали будет светиться — что на нем отремонтируют еще

Работы планируют завершить к ноябрю

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На ремонт моста потратят почти 146 миллионов рублей

На ремонт моста потратят почти 146 миллионов рублей

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В Новосибирске отремонтируют переезд на Октябрьской магистрали через улицу Ипподромскую. Как сообщили в мэрии, мост станет легче, отремонтируют пролеты, опоры и тротуары, а также добавят подсветку.

Работы планируют завершить к ноябрю этого года. Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— Проектом предусмотрено изменение системы освещения мостового перехода — в соответствии с современными требованиями по организации светового потока и его направленности. Кроме того, нависающие, окутавшие мост провода будут убраны в специально выделенный канал, чтобы не портить его внешний вид, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Путепровод ввели в эксплуатацию в 1983 году, ширина проезжей части моста — 28,5 метра, тротуара — по 3,4 метра с каждой стороны.

В мэрии сообщили, что состояние путепровода было признано предаварийным. На мосту отремонтируют карнизную часть тротуаров, заменят деформационные швы, опоры освещения и выполнят другие ремонтные работы.

В мае 2022 года организация ООО «СТС Плюс» приступила к ремонту. Стоимость контракта составила почти 146 млн рублей.

Компания была зарегистрирована в 2016 году, ее учредитель — Дмитрий Мальцев. В 2021 году выручка составила 274,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 4 миллиона. Об этом сообщает сервис «Контур.Фокус». В прошлом году «СТС-Плюс» получила контракт на ремонт Октябрьской магистрали и улицы Кирова от Красного проспекта до ГПНТБ.

— Работы будут вестись без полного перекрытия путепровода за счет поэтапного сужения магистрали, — сообщил Анатолий Локоть.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска проверила качество асфальта тротуара на мостовом сооружении Октябрьской магистрали. Также в этом году в Новосибирске отремонтируют мосты через реку Иню на улице Эйхе и через Тулу на Ватутина. Подрядчиком стало ООО СУ «Сибстрой». Общая сумма работ составляет 99,6 миллиона рублей.

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