На Октябрьской магистрали начали ремонтировать дефектный тротуар — его даже проверила прокуратура
На качество асфальта здесь жаловались новосибирцы
Прокуратура Октябрьского района Новосибирска проверила качество асфальта тротуара на мостовом сооружении Октябрьской магистрали. На него жаловались горожане. Выяснилось, что дорожное полотно здесь было с дефектами.
Речь идет об участке тротуара вблизи дома по улице Сибревкома, 9.
— Проверкой вскрыты дефекты дорожного полотна тротуара в зонах деформационных швов сооружения, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что прокурор НСО Яков Хорошев 6 июня объявил предостережение директору муниципального казенного учреждения «Гормост».
— Сегодня, 9 июня 2022 года, подрядная организация ООО «СТС-Плюс» приступило к работам на мостовом сооружении по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарной зоне. Ситуация находится на контроле прокуратуры, — сообщили в прокуратуре.
Компания ООО «СТС-Плюс» была зарегистрирована в 2016 году, ее учредитель — Дмитрий Мальцев. В 2021 году выручка составила 274,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 4 миллиона. Об этом сообщает сервис «Контур.Фокус». В прошлом году «СТС-Плюс» получила контракт на ремонт Октябрьской магистрали и улицы Кирова от Красного проспекта до ГПНТБ.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Связаться с секретарем ООО «СТС-Плюс» не удалось.
В мэрии устранили все замечания ФАС, из-за которой в мае был остановлен контракт на строительство Октябрьского моста. Антимонопольная служба нашла нарушения в документах и поручила МКУ «Гормост» их доработать — внести необходимые 14 слов.