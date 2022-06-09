Не хватало 14 слов: в мэрии рассказали, какую ошибку нашла ФАС в документах на ремонт Октябрьского моста

В мэрии устранили все замечания ФАС, из-за которой в мае был остановлен контракт на строительство Октябрьского моста. Антимонопольная служба нашла нарушения в документах и поручила муниципальному предприятию «Гормост» их доработать — внести необходимые 14 слов.



Аукцион на поиск подрядчика, который должен был отремонтировать мост, объявили в апреле. Итоги подвели 13 мая. Но позже подведение итогов приостановили из-за жалобы компании «Новосибирскавтодор» в ФАС.

