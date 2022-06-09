Не хватало 14 слов: в мэрии рассказали, какую ошибку нашла ФАС в документах на ремонт Октябрьского моста
Власти сообщили, что недочет был исправлен
В мэрии устранили все замечания ФАС, из-за которой в мае был остановлен контракт на строительство Октябрьского моста. Антимонопольная служба нашла нарушения в документах и поручила муниципальному предприятию «Гормост» их доработать — внести необходимые 14 слов.
Аукцион на поиск подрядчика, который должен был отремонтировать мост, объявили в апреле. Итоги подвели 13 мая. Но позже подведение итогов приостановили из-за жалобы компании «Новосибирскавтодор» в ФАС.
— В пунктах 2.10 и 2.15 проекта контракта была допущена техническая ошибка в части формулировки условия о бесспорном списании денежных средств по независимой гарантии. Отсутствовали слова: «при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации», — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска. — Других нарушений в документах ЦА ФАС России не выявлены.
Нарушения, как объяснили в мэрии, устранены по предписанию ФАС. Контракт на ремонт Октябрьского моста в итоге заключили 31 мая с ООО «Специальное и Транспортное Строительство» («СпецТрансСтрой»). Сумма — 2,2 миллиарда рублей. Подрядчику уже передали проектную документацию.
— На ее основании подрядчик готовит проект производства работ, в котором определяется последовательность выполнения работ на объекте. В настоящее время проект производства работ находится в разработке подрядчика, — добавили в ведомстве.
В этом году выросла стоимость ремонта Октябрьского моста: прошлым летом работы оценивались в 1,6 миллиарда рублей.
Отметим, что ООО «СпецТрансСтрой» сейчас строит станцию метро «Спортивная», а также занимается реконструкцией лабораторного корпуса «Вектора», реконструкцией автодороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 года составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключил контракты на 5,6 миллиарда рублей.