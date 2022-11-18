Мэр объяснил, почему на Октябрьской магистрали затянули ремонт моста — виноваты санкции

Ремонт моста на Октябрьской магистрали не закончили в срок из-за санкций. Об этом на встрече с журналистами в пятницу, 18 ноября, сказал мэр Анатолий Локоть.

Работы планировали завершить до конца ноября, но они все еще идут. Из-за этого Октябрьской магистрали и Ипподромской возникают пробки.

— В связи с объявленными санкциями у нас определенные трудности возникли. Прежде всего там, где мы рассчитывали на импортные материалы, речь идет о деформационных швах, пришлось делать замещение. Это потребовало время на замену, поэтому произошла задержка, — сказал Локоть.