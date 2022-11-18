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Мэр объяснил, почему на Октябрьской магистрали затянули ремонт моста — виноваты санкции

В этом году обещают доделать

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Такая пробка собралась несколько дней назад

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Ремонт моста на Октябрьской магистрали не закончили в срок из-за санкций. Об этом на встрече с журналистами в пятницу, 18 ноября, сказал мэр Анатолий Локоть.

Работы планировали завершить до конца ноября, но они все еще идут. Из-за этого Октябрьской магистрали и Ипподромской возникают пробки.

— В связи с объявленными санкциями у нас определенные трудности возникли. Прежде всего там, где мы рассчитывали на импортные материалы, речь идет о деформационных швах, пришлось делать замещение. Это потребовало время на замену, поэтому произошла задержка, — сказал Локоть.

При этом сейчас работы на «завершающей стадии», до конца года их обещают закончить. Мэр добавил, что проблема с импортозамещением деформационных швов касается не только моста через Октябрьскую магистраль, но и моста через Тулу.

Как мы писали ранее, на мосту ведется капитальный ремонт: там чинят пролеты, опоры и тротуары, делают новое освещение, нависающие провода убирают в специальные каналы. Работы по контракту стоимостью 146 млн рублей ведет компания «СТС Плюс» (подробнее о контракте читайте тут).

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ИмпортозамещениеРемонтОктябрьская магистраль
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