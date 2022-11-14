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Мост на Октябрьской магистрали перекрыли наполовину — что там происходит и когда ждать пробок

На участке путепровода через Ипподромскую магистраль утром в понедельник образовались серьезные заторы

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Идет капитальный ремонт путепровода

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В Новосибирске на Октябрьской магистрали на участке путепровода через Ипподромскую магистраль утром в понедельник образовались серьезные заторы из-за ремонта.

Пробка со стороны центра

Пробка со стороны центра

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Как на месте убедился авторедактор НГС Дмитрий Косенко, при движении из центра в сторону Октябрьского района происходит сужение с четырех полос до двух. Обе эти полосы центральные, в левой полосе работает строительная техника, правая полоса и тротуарная часть полностью разобраны.

При движении в центр также происходит сужение до двух полос, но ширина проезда невелика, поэтому фактически машины едут в один ряд. На проезжей части можно видеть различные детали конструкций и инструментов. По состоянию на утро понедельника здесь наблюдались пробки в обе стороны. Вероятно, вечером ситуация с заторами должна повториться.

Дорожная ситуация утром

Дорожная ситуация утром

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Ранее мы сообщали, что на этом путепроводе ведется капитальный ремонт: чинят пролеты, опоры и тротуары, делают новое освещение, нависающие провода убирают в специальные каналы. Работы по контракту стоимостью 146 млн рублей ведет компания «СТС Плюс» (подробнее о контракте читайте тут).

Сужение до двух полос

Сужение до двух полос

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Со времени начала работ это самое серьезное затруднение движения на магистрали, в июле властями города сообщалось, что работы закончатся к ноябрю. Мы запросили у мэрии Новосибирска, какие еще перекрытия ожидаются на Октябрьской магистрали и когда завершится ремонт.

Почитайте еще, как Димитровский мост начал рассыпаться через 4 года после ремонта — что там сейчас происходит.

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