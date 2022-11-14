Мост на Октябрьской магистрали перекрыли наполовину — что там происходит и когда ждать пробок

При движении в центр также происходит сужение до двух полос, но ширина проезда невелика, поэтому фактически машины едут в один ряд. На проезжей части можно видеть различные детали конструкций и инструментов. По состоянию на утро понедельника здесь наблюдались пробки в обе стороны. Вероятно, вечером ситуация с заторами должна повториться.