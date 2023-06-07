«Хотят с ветерком»: почему жарко в троллейбусах с кондиционерами — виноваты пассажиры

В новых новосибирских троллейбусах жарко, несмотря на то, что они оборудованы кондиционерами — в «Горэлектротранспорте» объяснили это тем, что пассажиры любят открывать форточки.
— Кондиционеры работают, и их включают во всех новых троллейбусах. Однако почти каждый входящий пассажир открывает форточки «для ветерка», чем обнуляет работу кондиционера, — называли причину духоты в транспорте в МУП «Горэлектротранспорт». — На каждой конечной водители закрывают все форточки и заново всё по кругу.
Сейчас на предприятии думают над тем, как можно зафиксировать закрытые окна в транспорте, но, по мнению транспортников, в этом случае придется ждать жалоб пассажиров на то, что форточки закрыты.
В этом году весной в Новосибирск пришли первые троллейбусы «Горожанин» из Уфы. Недавно мэр Анатолий Локоть сообщил, что следующие 20 троллейбусов должны прибыть ко Дню города. 6 июня в Новосибирске установлен новый суточный рекорд по жаре. По прогнозам синоптиков, аномальная жара будет стоять до 9 июня.