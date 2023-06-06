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Новый рекорд в +35,2 градуса: аномально жаркая погода не уходит из Новосибирска

Похолодания не стоит ждать в ближайшие дни

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До конца рабочей недели придется беречься

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В Новосибирске установлен новый суточный рекорд по жаре — таких высоких показателей ранее 5 июня еще не было.

— За 5 июня был новый суточный рекорд по станции Огурцово — +35,2 градуса. Старый был в 1955 году — всего +31,9 градуса, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова. — Декада тоже бьет рекорды. В аналогичных 2012–2015 годах максимальные температуры были +32... +33 градуса, когда аналогичные синоптические ситуации развивались.

А в западных районах области было даже +37 градусов.

До 9 июня сохранится аномально жаркая погода и сильная жара. Мы ведем онлайн-трансляцию, как горожане справляются с аномальным теплом.

Врачи рассказали НГС о том, как жара влияет на организм и почему нельзя пить чистую воду и алкоголь в жаркие дни.

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