Новый рекорд в +35,2 градуса: аномально жаркая погода не уходит из Новосибирска

В Новосибирске установлен новый суточный рекорд по жаре — таких высоких показателей ранее 5 июня еще не было.
— За 5 июня был новый суточный рекорд по станции Огурцово — +35,2 градуса. Старый был в 1955 году — всего +31,9 градуса, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова. — Декада тоже бьет рекорды. В аналогичных 2012–2015 годах максимальные температуры были
А в западных районах области было даже +37 градусов.
До 9 июня сохранится аномально жаркая погода и сильная жара. Мы ведем онлайн-трансляцию, как горожане справляются с аномальным теплом.
Врачи рассказали НГС о том, как жара влияет на организм и почему нельзя пить чистую воду и алкоголь в жаркие дни.