Днем до +38 градусов: как Новосибирск спасается от аномальной жары — ждем ваши фото и видео

Терпеть придется долго
Аномальная жара не думает отступать и давать передышку новосибирцам.
По данным «Западно-Сибирской УГМС» сегодня, 6 июня, днем температура может прогреться до +36...+38 градусов.
Показываем, что сейчас происходит в городе.
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