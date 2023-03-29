Названы еще два места в Новосибирске, где штрафуют за непристегнутый ремень: показываем на карте

Еще два комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения начали фиксировать непристегнутый ремень. Об этом сообщили в региональном Центре организации дорожного движения.
Как отметили в ЦОДД, камеры начали штрафовать за отсутствие ремня безопасности в Ленинском районе на улице Титова, 17 и в Железнодорожном районе на улице Вокзальной магистрали, 19.
В ЦОДД объяснили, что часть комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые могут распознавать непристегнутый ремень безопасности, пока работают тестово. После прохождения согласования камеры заработают в полном режиме.
Как ранее писал НГС, в Калининском районе Новосибирска установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры появятся на перекрестках улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, Богдана Хмельницкого и Писемского, Гребенщикова и Мясниковой, Гребенщикова и Краузе, а также на улице Богдана Хмельницкого в районе остановки «Стадион "Сибирь"».
Также в Новосибирске две камеры, которые могут штрафовать за непристегнутый ремень, расположены на Красном проспекте: на перекрестках с улицами Гоголя и Крылова.