Названы еще 5 мест в Новосибирске, где начнут штрафовать за непристегнутый ремень: карта с новыми камерами

В Калининском районе Новосибирска установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в мэрии города.
Как отметили в администрации района, камеры установят на перекрестках улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, Богдана Хмельницкого и Писемского, Гребенщикова и Мясниковой, Гребенщикова и Краузе, а также на улице Богдана Хмельницкого в районе остановки «Стадион "Сибирь"».
Оборудование будет фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и другие нарушения.
Также в Новосибирске две камеры, которые могут штрафовать за непристегнутый ремень, расположены на Красном проспекте: на перекрестках с улицами Гоголя и Крылова.