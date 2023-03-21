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Тема дня5 новых мест, где камеры штрафуют за ремень
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Названы еще 5 мест в Новосибирске, где начнут штрафовать за непристегнутый ремень: карта с новыми камерами

Ранее было известно о двух перекрестках в центре

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В районе установят пять новых комплексов

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В Калининском районе Новосибирска установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в мэрии города.

Как отметили в администрации района, камеры установят на перекрестках улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, Богдана Хмельницкого и Писемского, Гребенщикова и Мясниковой, Гребенщикова и Краузе, а также на улице Богдана Хмельницкого в районе остановки «Стадион "Сибирь"».

Оборудование будет фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и другие нарушения.

Также в Новосибирске две камеры, которые могут штрафовать за непристегнутый ремень, расположены на Красном проспекте: на перекрестках с улицами Гоголя и Крылова.

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