СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 58.66
eur 59.41
Тема дняЧто происходит на месте убийства 17-летней девушки
Все новости
Все новости

В день авиашоу остановят ремонт Северного объезда под Новосибирском: проехать можно будет по 4 полосам

Фестиваль состоится 31 июля

2 097
Шоу пройдет впервые за три года

Шоу пройдет впервые за три года

Поделиться

В Новосибирской области 31 июля пройдет традиционное авиашоу «Будем жить!» [0+] на аэродроме Мочище. В день фестиваля приостановят ремонт дороги на Северном обходе и обеспечат проезд по двум полосам.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что до аэродрома можно добраться на электричке, автобусе и личном автомобиле.

Основной маршрут подъезда — Северный обход. На данный момент дорогу ремонтируют, но в день фестиваля работы приостановят и откроют проезд по двум полосам в каждом направлении.

— К входу на территорию аэродрома организована платная парковка на 3000 машиномест, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

В день празднования выделят 26 дополнительных электричек. Также жители могут воспользоваться автобусами № 189, 189Л и 130 от остановки «Учительская» до аэродрома.

В Минтрансе гостям фестиваля для проезда на авиашоу советуют использовать общественный транспорт. На станции Мочище временно ограничат движение.

Руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин рассказал о том, как пройдет фестиваль в этом году, из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах шоу не проходило. Каким был фестиваль в 2019 году, можете прочесть в нашем материале.

По теме

авиашоу в Мочище
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2