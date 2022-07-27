В день авиашоу остановят ремонт Северного объезда под Новосибирском: проехать можно будет по 4 полосам

В Новосибирской области 31 июля пройдет традиционное авиашоу «Будем жить!» [0+] на аэродроме Мочище. В день фестиваля приостановят ремонт дороги на Северном обходе и обеспечат проезд по двум полосам.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что до аэродрома можно добраться на электричке, автобусе и личном автомобиле.

Основной маршрут подъезда — Северный обход. На данный момент дорогу ремонтируют, но в день фестиваля работы приостановят и откроют проезд по двум полосам в каждом направлении.