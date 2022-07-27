В день авиашоу остановят ремонт Северного объезда под Новосибирском: проехать можно будет по 4 полосам
Фестиваль состоится 31 июля
В Новосибирской области 31 июля пройдет традиционное авиашоу «Будем жить!» [0+] на аэродроме Мочище. В день фестиваля приостановят ремонт дороги на Северном обходе и обеспечат проезд по двум полосам.
В правительстве Новосибирской области сообщили, что до аэродрома можно добраться на электричке, автобусе и личном автомобиле.
Основной маршрут подъезда — Северный обход. На данный момент дорогу ремонтируют, но в день фестиваля работы приостановят и откроют проезд по двум полосам в каждом направлении.
— К входу на территорию аэродрома организована платная парковка на 3000 машиномест, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.
В день празднования выделят 26 дополнительных электричек. Также жители могут воспользоваться автобусами
В Минтрансе гостям фестиваля для проезда на авиашоу советуют использовать общественный транспорт. На станции Мочище временно ограничат движение.
Руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин рассказал о том, как пройдет фестиваль в этом году, из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах шоу не проходило. Каким был фестиваль в 2019 году, можете прочесть в нашем материале.