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Мост через озеро на Северном объезде отремонтируют за 284 миллиона

Подрядчик будет определен 6 июня 2022 года

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На мосту положат новое дорожное покрытие

На мосту положат новое дорожное покрытие

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Под Новосибирском отремонтируют мост через озеро Алферово, которое находится на Северном объезде, на дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Аукцион на поиск подрядчика проводит Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь». На ремонт они готовы потратить 284,3 миллиона рублей.

Работы продолжатся с 2022 до 2023 года. В первую очередь будет заменено дорожное покрытие и положено новое. Также на мосту сделают новый лестничный сход и сделают обочину. На время ремонта будет обеспечен временный объезд.

Озеро находится в Коченевском районе

Озеро находится в Коченевском районе

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Окончание подачи заявок — 2 июня 2022 года. Подрядчик будет определен 6 июня 2022 года.

В Новосибирске отремонтируют проспект Карла Маркса на участке от площади Лыщинского до площади Маркса. На работы выделили 261,9 миллиона рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

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