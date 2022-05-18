Мост через озеро на Северном объезде отремонтируют за 284 миллиона
Подрядчик будет определен
Под Новосибирском отремонтируют мост через озеро Алферово, которое находится на Северном объезде, на дороге
Работы продолжатся с 2022 до 2023 года. В первую очередь будет заменено дорожное покрытие и положено новое. Также на мосту сделают новый лестничный сход и сделают обочину. На время ремонта будет обеспечен временный объезд.
Окончание подачи заявок —
В Новосибирске отремонтируют проспект Карла Маркса на участке от площади Лыщинского до площади Маркса. На работы выделили 261,9 миллиона рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.