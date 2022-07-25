В день авиашоу в Мочище выделят 26 дополнительных электричек: публикуем расписание
Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище — 33 минуты
31 июля, жители Новосибирска смогут добраться в Мочище на авиашоу и обратно на электричках, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Фестиваль начнется в 09:00 и завершится в 15:00.
Как рассказали в пресс-службе, для проезда на авиашоу запустят 26 дополнительных электричек, интервал которых составит 10–13 минут. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты. Стоимость проезда — 40 рублей.
- Утром пассажиры смогут уехать на 12 пригородных поездах, следующих от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище в 08:26, 08:46, 08:57, 09:18, 09:30, 09:42, 10:02, 10:24, 10:36, 10:48, 11:00, 11:10;
- для выезда посетителей авиашоу со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный будет 14 маршрутов пригородных поездов. Отправление — в 12:29, 12:42, 12:55, 13:08, 13:21, 13:34, 13:47, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:52, 15:05, 15:50.
Для жителей левобережья организовано 2 прямых маршрута от платформы Пригородный простор. Отправление — в 08:53 и 09:50, обратно — в 14:00 и 15:05.
— Пассажиры южного, западного, кузбасского и жеребцовского направлений могут добраться до Мочище на транзитных поездах (беспересадочных), следующих с остановкой на станции Новосибирск-Главный, и с пересадкой. Время стоянки и пересадки составит от 1 до 19 минут, — добавили в пресс-службе.
Для жителей Бердска, Советского и Первомайского районов назначено 2 транзитных электропоезда: № 6608 Бердск — Новосибирск (отправление — в 08:58, прибытие — в 09:45), № 6836 Восточная — Новосибирск (отправление — в 08:26, прибытие — в 09:35), следующие далее (без пересадки) до станции Мочище.
О том, как проходило авиашоу в Мочище в 2019 году, можно прочесть в нашем материале.