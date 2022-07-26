В день авиашоу в Мочище перекроют дороги под Новосибирском — показываем на схемах
Ограничения будут действовать с раннего утра
31 июля на станции Мочище временно ограничат движение. Это связано с проведением авиашоу.
— Временное прекращение движения транспортных средств будет действовать в связи с проведением на аэродроме Мочище регионального авиационного спортивного фестиваля «Будем жить!», посвященного
В группе «Авиашоу в Мочище» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали схему проезда к месту проведения фестиваля.
В Новосибирском районе закроют дорогу от Пашинского переезда до станции Мочище. Однако проезд будет разрешен местным жителям.
Авиашоу в Мочище пройдет впервые за три года. НГС публиковал программу мероприятия. Жители Новосибирска смогут добраться в Мочище на авиашоу и обратно на электричках, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Расписание электричек мы публиковали здесь.