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В день авиашоу в Мочище перекроют дороги под Новосибирском — показываем на схемах

Ограничения будут действовать с раннего утра

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Праздник посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Праздник посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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31 июля на станции Мочище временно ограничат движение. Это связано с проведением авиашоу.

— Временное прекращение движения транспортных средств будет действовать в связи с проведением на аэродроме Мочище регионального авиационного спортивного фестиваля «Будем жить!», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и для исключения пробок в направлении станции Мочище, — говорится в сообщении пресс-службы «Территориального управления автомобильных дорог» НСО.

В группе «Авиашоу в Мочище» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали схему проезда к месту проведения фестиваля.

На подъездах к фестивалю будут дежурить наряды ДПС

На подъездах к фестивалю будут дежурить наряды ДПС

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Для посетителей будет работать платная парковка

Для посетителей будет работать платная парковка

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В Новосибирском районе закроют дорогу от Пашинского переезда до станции Мочище. Однако проезд будет разрешен местным жителям.


Авиашоу в Мочище пройдет впервые за три года. НГС публиковал программу мероприятия. Жители Новосибирска смогут добраться в Мочище на авиашоу и обратно на электричках, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Расписание электричек мы публиковали здесь.

ТУАДавиашоуперекрытие движения
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