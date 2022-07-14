Объявлена программа новосибирского авиашоу в Мочище — праздник начнется в 9 утра
Фестиваль состоится 31 июля
В Новосибирской области 31 июля пройдет традиционное авиашоу «Будем жить!» [0+] на аэродроме «Мочище». В мэрии города представили программу фестиваля. Он начнется в 09:00, а закончится в 15:00.
— В этом году в фестивале примут участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. Для музыкального сопровождения мероприятия приглашен Новосибирский фестивальный симфонический оркестр, — сообщили в мэрии.
- 09:00 — 10:30 — выступление авиамоделистов, полеты мотодельтапланов, мотопарапланов;
- 10:30 — 10:45 — торжественное открытие фестиваля;
- 10:45 — 14:30 — показательные выступления авиационной техники;
- 10:45 — 14:30 — праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов;
- 14:30 — 15:00 — розыгрыши призов от организаторов и партнеров фестиваля;
- 15:00 — закрытие.
Ежегодно фестиваль посещают до 100 тысяч зрителей. На шоу организуют: пролеты вертолетов «Робинсон R44» и выброску парашютистов, выставки авиационной техники, автомобильной техники времен ВОВ, техники байк-клубов и ретроавтомобилей, детские аттракционы, полевую кухню, ярмарку сувенирной продукции и летние кафе.
Руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин рассказал о том, как пройдет фестиваль в этом году, потому что в 2020 и 2021 годах шоу не проходило из-за пандемии коронавируса. Как проходило авиашоу в Мочище в 2019 году, можно прочесть в нашем материале.