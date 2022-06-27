«Будет грандиозно»: впервые за три года в Мочище пройдет авиашоу
Шоу пройдет 31 июля
В Новосибирской области 31 июля пройдет традиционное авиашоу. Об этом НГС рассказал руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин. Шоу не проходило в 2020 и 2021 году подряд из-за пандемии коронавируса.
— Будет грандиозно. Будет однозначно не хуже, чем до пандемии. Люди соскучились, звонят, спрашивают. Программа примерно известна, но пока не подписана, — рассказал Александр Осокин.
Как уточнил руководитель аэродрома, начало шоу будет в 9 утра. Официальное открытие в 10:30.
— Предполагается, что будут присутствовать полпред, губернатор, мэр, почетные гости из Москвы. Думаем, что будут кто-то из губернаторов из других регионов, — добавил Александр Осокин.
О том, как проходило авиашоу в Мочище в 2019 году можно прочесть в нашем материале.
В 2022 году впервые за два года прошел День города. В этом году Новосибирску исполнилось 129 лет. Главными площадками стали центр города и Михайловская набережная.