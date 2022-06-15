Мэрия назвала сроки ремонта моста через Тулу на Петухова — он находится в аварийном состоянии
В прошлый раз капитальный ремонт проводили
Ремонт аварийного моста на улице Петухова через реку Тулу начнется в 2023 году. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Ранее «Гормост» объявил аукцион на подготовку документации для ремонта. За проект готовы заплатить 14,5 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Закупки», подрядчик еще не определен.
— Срок выполнения проектных работ — ноябрь 2022 года. По результатам проектных работ будет определена сметная стоимость работ по капитальному ремонту моста. Выполнение ремонтных работ планируется на 2023 год, — сообщил НГС пресс-центр мэрии Новосибирска.
Мост ввели в эксплуатацию в 1962 году. В прошлый раз капитальный ремонт с заменой пролетных строений проводили в 1995 году. По данным мэрии, в 2020 году специалисты обследовали техническое состояние моста и признали его аварийным.
В начале июня в Новосибирске заключили контракт на ремонт Октябрьского моста. На работы потратят 2,2 миллиарда рублей. До этого аукцион приостановили по требованию ФАС. В мэрии рассказали, из-за какой ошибки в документах это произошло.