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Мэрия назвала сроки ремонта моста через Тулу на Петухова — он находится в аварийном состоянии

В прошлый раз капитальный ремонт проводили 27 лет назад

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Мост капитально не ремонтировали с 1995 года

Мост капитально не ремонтировали с 1995 года

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Ремонт аварийного моста на улице Петухова через реку Тулу начнется в 2023 году. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Ранее «Гормост» объявил аукцион на подготовку документации для ремонта. За проект готовы заплатить 14,5 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Закупки», подрядчик еще не определен.

— Срок выполнения проектных работ — ноябрь 2022 года. По результатам проектных работ будет определена сметная стоимость работ по капитальному ремонту моста. Выполнение ремонтных работ планируется на 2023 год, — сообщил НГС пресс-центр мэрии Новосибирска.

Мост ввели в эксплуатацию в 1962 году. В прошлый раз капитальный ремонт с заменой пролетных строений проводили в 1995 году. По данным мэрии, в 2020 году специалисты обследовали техническое состояние моста и признали его аварийным.

В начале июня в Новосибирске заключили контракт на ремонт Октябрьского моста. На работы потратят 2,2 миллиарда рублей. До этого аукцион приостановили по требованию ФАС. В мэрии рассказали, из-за какой ошибки в документах это произошло.

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