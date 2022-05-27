Мост через Тулу на Петухова решили отремонтировать — власти заказали разработку документов за
14,5 миллиона
Проект должны подготовить в этом году
В Новосибирске объявили аукцион на подготовку проекта ремонта моста через реку Тулу на улице Петухова.
За работы готовы заплатить 14,5 миллиона рублей, заказчиком выступает муниципальное предприятие «Гормост». По данным сайта госзакупок, подрядчик должен выполнить геофизические исследования объекта, составить программу инженерно-геологических изысканий, подготовить план организации дорожного движения на время ремонта. Планируется, что его проведут в два этапа.
Заявки на участие в аукционе принимают до 2 июня. Документацию должны подготовить к 10 декабря 2022 года. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему было принято решение о ремонте и когда его собираются начать.
В мае в мэрии Новосибирска рассказали о том, что многие пешеходные мосты через малые реки практически не обслуживались в течение нескольких лет. В результате фотографиями новосибирских мостовых переходов на крупном федеральном форуме проиллюстрировали примеры плохой работы. Сколько в городе аварийных мостов и сколько средств по потребуется на их ремонт, читайте в нашем материале.