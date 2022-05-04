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В новосибирском транспорте тестируют терминалы как в Москве — они находятся на поручнях около входных дверей

Пассажирам не нужно стоять в очереди, они сами могут оплатить поезд

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Протестировать новый сервис можно в одном из автобусов маршрута <nobr class="_">№ 5</nobr>

Протестировать новый сервис можно в одном из автобусов маршрута № 5

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«Сбертройка» тестирует новые стационарные терминалы в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал депранса Москвы.

Уточняется, что протестировать новый сервис можно в одном из автобусов маршрута № 5. Терминалы расположены на поручнях около входных дверей.

Из плюсов называют то, что пассажирам не нужно стоять в очереди, они сами могут оплатить поезд. Водитель при таком способе оплаты может не отвлекаться от дороги.

— В Новосибирске мы уже несколько месяцев тестируем современную билетную систему на базе московской карты «Тройка». Кроме того, мы установили стационарные терминалы в транспорте. По итогам их тестирования вместе с регионом будем планировать дальнейшую программу развития цифровых технологий для городского транспорта Новосибирска, — приводятся слова руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Карта «Тройка» начала действовать в новосибирском транспорте в декабре 2021 года.

В начале апреля городские депутаты предложили повысить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. В качестве причины начальник дептранса Константин Васильев назвал переход на бескондукторную систему оплаты — надо привести штрафы в соответствие с новыми реалиями: существующий штраф в 100 рублей нарушителя не пугает. Общественник Алексей Колесников рассказал, почему нужно повышать штрафы для безбилетников и как это сделать.

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