В новосибирском транспорте тестируют терминалы как в Москве — они находятся на поручнях около входных дверей
Пассажирам не нужно стоять в очереди, они сами могут оплатить поезд
«Сбертройка» тестирует новые стационарные терминалы в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал депранса Москвы.
Уточняется, что протестировать новый сервис можно в одном из автобусов маршрута
Из плюсов называют то, что пассажирам не нужно стоять в очереди, они сами могут оплатить поезд. Водитель при таком способе оплаты может не отвлекаться от дороги.
— В Новосибирске мы уже несколько месяцев тестируем современную билетную систему на базе московской карты «Тройка». Кроме того, мы установили стационарные терминалы в транспорте. По итогам их тестирования вместе с регионом будем планировать дальнейшую программу развития цифровых технологий для городского транспорта Новосибирска, — приводятся слова руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
Карта «Тройка» начала действовать в новосибирском транспорте в декабре 2021 года.
В начале апреля городские депутаты предложили повысить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. В качестве причины начальник дептранса Константин Васильев назвал переход на бескондукторную систему оплаты — надо привести штрафы в соответствие с новыми реалиями: существующий штраф в 100 рублей нарушителя не пугает. Общественник Алексей Колесников рассказал, почему нужно повышать штрафы для безбилетников и как это сделать.