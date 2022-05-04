В новосибирском транспорте тестируют терминалы как в Москве — они находятся на поручнях около входных дверей

«Сбертройка» тестирует новые стационарные терминалы в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал депранса Москвы.



Уточняется, что протестировать новый сервис можно в одном из автобусов маршрута № 5 . Терминалы расположены на поручнях около входных дверей.

Из плюсов называют то, что пассажирам не нужно стоять в очереди, они сами могут оплатить поезд. Водитель при таком способе оплаты может не отвлекаться от дороги.

— В Новосибирске мы уже несколько месяцев тестируем современную билетную систему на базе московской карты «Тройка». Кроме того, мы установили стационарные терминалы в транспорте. По итогам их тестирования вместе с регионом будем планировать дальнейшую программу развития цифровых технологий для городского транспорта Новосибирска, — приводятся слова руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.