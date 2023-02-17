Потеряла мужа и сына, но не сломалась: как живет самая красивая и стильная бабушка в мире — вы не поверите, сколько ей лет

Социальные сети обманчивы. Вот женщина в дорогих нарядах позирует на фоне парижских ресторанов, и кажется, что ее жизнь всегда была такой легкой и безоблачной, с брызгами шампанского и перьями на шляпке. Но прежде чем подумать, что кому-то живется слишком сладко, остановитесь — ведь вы не знаете, какие испытания в жизни проходил этот человек. Подтверждение этим словам — история Жаклин Писано, которую записали наши коллеги из Woman.ru.
Жаклин родилась в Сербии, в бедной семье. Позже переехала в Италию, чтобы получить высшее образование. Красавица — не девочка из богатой семьи, как можно подумать по ее фото в социальных сетях — в студенчестве Жаклин иногда даже голодала, работала официанткой, репетитором и училась параллельно на двух факультетах.
После окончания обучения она вышла замуж, родила сына и дочь. Писано упорно и много работала, чтобы создать свой бизнес. Как только всё начало получаться — в жизни женщины случилась трагедия, ей пришлось пережить смерть мужа. Помогли не сойти с ума от горя две маленькие внучки, которые теперь часто появляются на фотосессиях вместе с бабушкой.
Вести блог, благодаря которому о ней узнали в СМИ, Жаклин начала по совету сына Стефана. Парень переехал в Белград, чтобы получить там образование. Женщина очень переживала. Чтобы отвлечь маму от тревожных мыслей, Стефан предложил ей завести блог. В 2016 году в возрасте 23 лет сын Жаклин погиб под колесами автомобиля. Женщина продолжила вести свой блог в память о сыне, сопровождая каждую публикацию тегом #rememberstefan (#помнюостефане).
Наша героиня никогда не думала, что однажды про нее напишет британское издание The Sun и назовет «самой красивой и стильной бабушкой мира». Но звание далось женщине не только за удачную генетику. Жаклин занимается спортом уже 44 года.
— Это такая же часть моей повседневной жизни, как чистка зубов. Я не ем хлеб и рафинированные сахара. Употребляю в пищу много фруктов и воды. Свежие соки. И обязательно одно авокадо в день, — делится она в своих социальных сетях.
Жаклин подчеркивает, что самое главное для нее — это семья. А на вопрос о том, как сохранить молодость, отвечает: позаботьтесь о своей внутренней, духовной красоте.
— Это отразится на вашем лице. Я верю, что эти вещи взаимосвязаны. Я верю в позитивную энергию, — заключает Писано.
Сейчас Жаклин живет в Италии, владеет компанией по проведению тендеров, свободно говорит на 5 языках, включая русский.
У нас тоже есть такие
Не сосчитать, сколько раз мы писали о королевах красоты — нам нравится вдохновлять и вдохновляться историями их успеха. Елена Попова — не исключение: в 64 года женщина стала моделью, приняла участие в местном конкурсе «Краса Новосибирска», а после смело отправилась на международный конкурс красоты в Сочи. Больше 20 лет она преподает восточные танцы, шикарно выглядит и живет яркой, насыщенной жизнью. С Еленой мы договорились встретиться в кафе, на встречу она принесла свои короны и ленты. За чашкой чая сибирячка рассказала нам о том, как на пенсии решила осуществлять свои детские мечты, о любви к мужу, к жизни и поделилась мыслями, как стать счастливой.
О красоте
На вопрос, как ей удается так хорошо выглядеть, Елена скромно ответила: «Это гены».
— Моя бабушка была очень красивой женщиной. У нас в роду много национальностей. Огромную роль играет танец. К телу нужно относиться как к любимому ребенку — воспитывать, любить, быть с ним в гармонии. Один из критериев молодости для меня — это осанка. Пока я тянусь ввысь, летаю — всё в порядке, — улыбается Елена.
Женщина ведет активный образ жизни: два раза в неделю — танцы, четыре раза в неделю посещает тренажерный зал, по выходным они с мужем ходят на лыжах, а летом выбирают длинные пешие маршруты для прогулок. Салоны красоты и косметолог, уходовая косметика обязательно, а еще Елена любит баню.
— К услугам косметолога, конечно, прибегаю, но, считаю, всё должно быть в меру. На конкурсах я встречалась с такими ухоженными женщинами: грудь, скулы, ягодицы... И так красиво! Вдохновилась и пошла в тренажерный зал. А вообще моя главная мотивация — дочки, я своим примером хочу им показать, что стареть не страшно, всё ок, — улыбается Елена.
О любви
23 февраля Елена и ее муж отметят 45-ю годовщину свадьбы. Супруги познакомились еще в студенчестве.
— У нас была студенческая вечеринка, на которую пришли курсанты военного училища. Среди них был мой будущий муж — такой красивый, статный, высокий. Сразу мне понравился. Я подумала: нужно пригласить его на танец, — вспоминает Елена с улыбкой.
Влюбились, поженились. Муж Елены — военный, по распределению его отправили в Чехословакию, где семья прожила пять лет. С двумя детьми на руках они перебрались на Дальний Восток на несколько лет, а после мужчина уволился из армии и они вернулись в Новосибирск.
— В 90-е годы было тяжело, к тому же мы стали многодетной семьей — родился третий ребенок. Всё лучшее отдавали детям, я рада, что мы смогли дать им хорошее образование, — продолжает вспоминать Елена.
Жили душа в душу, но и ссоры случались.
— Был момент, когда мы с мужем перестали понимать друг друга. В итоге я поняла, какая я сильная и самостоятельная. Сделала столько вещей: сходила в горы, поставила брекеты, окончила фотошколу, слетала в Таиланд — и всё это после 50 лет. Когда женщины остаются одни, они становятся сильнее. Мужчины, никогда не оставляйте своих женщин, иначе они перестанут в вас нуждаться. Хочется побыть одному — побудьте, но всегда возвращайтесь к той, с которой хотите быть. Расстаться очень легко, но мы сумели понять друг друга, смогли победить свои амбиции, найти точки соприкосновения. А еще нам помогло хобби, которое нравится обоим, — путешествия. Ходим в горы, изучаем Алтай — это так здорово, — делится Елена и добавляет, что секрет удачного брака кроется еще и в том, что за прожитые вместе годы она научилась хорошо понимать своего мужа.
Женщинам, которые переживают трудности брака, Елена советует в первую очередь начинать изменения с себя: поменять отношение к ситуации, посмотреть на своего мужчину, перечислить себе его лучшие качества, ответить себе на вопрос — почему она выбрала именно его, почему родила с ним детей.
— Есть недостойное поведение и есть недостатки. Если мы любим человека, то принимаем со всеми его недостатками. В порыве эмоций люди совершают ошибки, а потом жалеют. В расставании легко увязнуть, сойтись будет тяжело, обиды и осадок остаются надолго, — считает Елена. — Работайте над отношениями, любите друг друга сейчас, не ждите, когда придется закрашивать седину.
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