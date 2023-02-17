Потеряла мужа и сына, но не сломалась: как живет самая красивая и стильная бабушка в мире — вы не поверите, сколько ей лет

Жаклин подчеркивает, что самое главное для нее — это семья. А на вопрос о том, как сохранить молодость, отвечает: позаботьтесь о своей внутренней, духовной красоте.



— Это отразится на вашем лице. Я верю, что эти вещи взаимосвязаны. Я верю в позитивную энергию, — заключает Писано.

Сейчас Жаклин живет в Италии, владеет компанией по проведению тендеров, свободно говорит на 5 языках, включая русский.

У нас тоже есть такие

Не сосчитать, сколько раз мы писали о королевах красоты — нам нравится вдохновлять и вдохновляться историями их успеха. Елена Попова — не исключение: в 64 года женщина стала моделью, приняла участие в местном конкурсе «Краса Новосибирска», а после смело отправилась на международный конкурс красоты в Сочи. Больше 20 лет она преподает восточные танцы, шикарно выглядит и живет яркой, насыщенной жизнью. С Еленой мы договорились встретиться в кафе, на встречу она принесла свои короны и ленты. За чашкой чая сибирячка рассказала нам о том, как на пенсии решила осуществлять свои детские мечты, о любви к мужу, к жизни и поделилась мыслями, как стать счастливой.