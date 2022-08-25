Скандинавский боб: простая стрижка, которая набирает популярность во всем мире — попробуйте ее этой осенью

Из классического боба можно сделать каре-боб. Вам потребуется оставить передние пряди, которые должны идти на скос, к такой стрижке можно подойти с креативностью и добавить асимметрию. А еще стрижка каре-боб визуально уменьшает щеки и сохраняет свой первозданный вид на протяжении нескольких месяцев (отлично подходит обладательницам непослушных волос, так как не требует особого ухода).

Еще популярный вариант — «тупой» боб с ровно подстриженными кончиками, длиной до скул или ниже и четким пробором посередине головы. Он добавляет объема, поэтому отлично подойдет для тонких волос. Опустите голову вниз, слегка взъерошьте пальцами прическу и сбрызнете лаком — получится очень стильный вариант взъерошенного боба. На вьющихся волосах прическа также смотрится отлично, на наш взгляд, она особенно подходит для романтичных натур.