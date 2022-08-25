Скандинавский боб: простая стрижка, которая набирает популярность во всем мире — попробуйте ее этой осенью
Новый сезон всегда вызывает желание что-то поменять в жизни. Давайте начнем с прически
Неожиданно стилисты объявили, что любимое женщинами судьбоносное каре сбавляет обороты и уходит из ряда супермодных стрижек. Если вы уже выстригли каре — знайте, что ваша прическа по-прежнему актуальна, просто немного замылила глаз. А вот стрижка с ярким названием «боб» перетекает из сезона в сезон и, кажется, сейчас на пике (по крайней мере, такой тренд мы можем видеть в социальных сетях). Наши коллеги из Wday.ru разбирались, кому подойдет такая прическа и чем отличаются ее вариации.
Какие бывают варианты
Чтобы получился боб, стилист делает плавный переход от длинных прядей к коротким. Такая техника помогает добиться дополнительного объема волос у макушки. Бывает классический боб, который раньше выстригался только с челкой, но сейчас это уже не обязательное условие. Асимметричный боб — это когда одна часть длиннее другой. Боб на ножке выглядит довольно резко и подходит для девушек с тонкими волосами.
Также многим нравится боб с короткой макушкой, чтобы та повторяла форму головы. Опять же, стрижку боб вы можете носить с челкой и без челки. Помните, что челка моделирует лицо и при неудачном срезе может вас сильно испортить. Стрижку важно подобрать по своей форме лица — прочтите об этом подробнее или сохраните в закладки.
Из классического боба можно сделать каре-боб. Вам потребуется оставить передние пряди, которые должны идти на скос, к такой стрижке можно подойти с креативностью и добавить асимметрию. А еще стрижка каре-боб визуально уменьшает щеки и сохраняет свой первозданный вид на протяжении нескольких месяцев (отлично подходит обладательницам непослушных волос, так как не требует особого ухода).
Еще популярный вариант — «тупой» боб с ровно подстриженными кончиками, длиной до скул или ниже и четким пробором посередине головы. Он добавляет объема, поэтому отлично подойдет для тонких волос. Опустите голову вниз, слегка взъерошьте пальцами прическу и сбрызнете лаком — получится очень стильный вариант взъерошенного боба. На вьющихся волосах прическа также смотрится отлично, на наш взгляд, она особенно подходит для романтичных натур.
Укороченный французский боб (вспоминаем Амели) — длина не ниже подбородка и не выше верхних скул. Челка — короткая, филированная, но если у вас редкие и жидкие волосы, то лучше попросите сделать вам «шторки», совсем без челки стрижка будет смотреться скудно.
Если вам нравится боб, но у вас длинные волосы — обратите внимание на стрижку волнистая шегги с рваной челкой — дерзкая рок-н-рольная и одновременно романтичная прическа. Ретрострижка недавно обрела новую жизнь и сегодня считается очень популярной, смотрится женственно и привлекательно. Шегги — универсальный тип стрижки, подходит для волос любой длины, кудрявых и прямых.
Чем отличается стрижка скандинавский боб от других
Скандинавский боб стрижется чуть ниже линии подбородка. Передние пряди можно сделать чуть короче: это визуально вытянет лицо и сделает стройнее. Главная фишка прически в том, что она должна выглядеть всегда немного небрежно.
Очевидные плюсы стрижки понятны из ее особенностей — такую прическу почти не надо укладывать, мы ведь все хотим поспать по утрам подольше и проснуться красивыми.
Многие парикмахеры и стилисты считают, что эта стрижка подходит почти всем типам лица. Также ее можно сделать на любом типе и структуре волос: и прямых, и кудрявых, и волнистых. Так что вперед, покорять осень с новой прической.
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