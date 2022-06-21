«О сексе даже не думала»: откровения фитнес-тренера — о том, почему мы вечно усталые и недовольные и как это исправить

«Встала на весы и плакала»

Марина переехала в Екатеринбург из маленького городка. Она вспоминает, что тогда первокурсников отправили в колхоз, где девушка, «вечно голодающая провинциалка», активно ела в столовой. Вернулась из колхоза Марина плюс 10 кг. Для нее это была настоящая драма.

— Первый курс, новые знакомства, и я — огромная. Чего только с собой не делала, на какие диеты только не садилась. Доходило до смешного: весь день на огурцах, вечером — 1,5 часа беговой дорожки, а утром вставала на весы и плакала — ничего не помогало, — вспоминает Марина.