«О сексе даже не думала»: откровения фитнес-тренера — о том, почему мы вечно усталые и недовольные и как это исправить
Марина начала заниматься спортом, но всё равно ощущала себя поникшей. Она начала выяснять, в чём причина, и пришла к интересным выводам
Сейчас Марина Шумилова работает фитнес-тренером. Но подтянутой и осведомленной в вопросах здоровья и спорта она была не всегда. В 2016 году, после родов, Марина впервые сильно похудела — с 73 до 51 килограмма. Но это не принесло ей счастья. Марина вспоминает, что постоянно чувствовала себя уставшей, ненавидела просыпаться по утрам, раздражалась по мелочам. Однажды женщина решила сдать анализ крови — результат ее, мягко говоря, удивил. Специально для наших коллег из Woman.ru она рассказала, почему нужно изучать свой организм и как это помогло конкретно ей почувствовать себя здоровее.
«Встала на весы и плакала»
Марина переехала в Екатеринбург из маленького городка. Она вспоминает, что тогда первокурсников отправили в колхоз, где девушка, «вечно голодающая провинциалка», активно ела в столовой. Вернулась из колхоза Марина плюс 10 кг. Для нее это была настоящая драма.
— Первый курс, новые знакомства, и я — огромная. Чего только с собой не делала, на какие диеты только не садилась. Доходило до смешного: весь день на огурцах, вечером — 1,5 часа беговой дорожки, а утром вставала на весы и плакала — ничего не помогало, — вспоминает Марина.
Худеть будущий фитнес-тренер начала только после знакомства с будущим мужем.
— Тогда же перестала есть мясо и стала планировать беременность. Впервые в жизни сдала гормоны и получила вердикт от доктора: «Вы практически бесплодны». Что это значило для девушки в 29 лет, рядом с которой был любимый мужчина? Никому ничего не сказала, просто молилась и плакала. Через месяц держала в руке тест с двумя полосками. Чудо? То, что это действительно чудо, я осознала намного позже, когда узнала, в каком состоянии было мое здоровье, — делится воспоминаниями Шумилова.
Похудеть после беременности Марина смогла уже через три месяца. Вспоминает, что двигалась в полуобморочном состоянии, всегда уставшая, плаксивая, без сна, еды, вся в угревой сыпи и вечно нервная. Еще удивлялась, почему ребенок постоянно плачет.
— Я была убеждена, что все мамы новорожденных детей так себя чувствуют, что это нормально. Качество тела тогда было ужасное, ягодицы висели, спина кривая, живот вывалился. Я начала усиленно заниматься, а на одной из тренировок девушка-инструктор предложила попробовать растяжку. Я так втянулась, что решила сама пройти обучение и стала инструктором по фитнес-йоге.
Это решение и стало определяющим в жизни Марины.
И вот вроде всё должно было наладиться — Марина приобщилась к спорту, но энергии не хватало. Может быть, вы узнаете в этих описаниях себя?
— Тогда я сложно засыпала и просыпалась, постоянно хотела спать после обеда, вставала грустная и скорее пила кофе, раздражалась, злилась на дочь, была вечно усталой, зависела от сладкого и мучного, не хотела секса и даже не думала о нём, — перечисляет женщина.
В это время Марина сдала анализ крови и ужаснулась. По ее словам, у нее был тотальный дефицит белка, как следствие — не было иммунитета и ферментов для переваривания пищи, а еще коллагена (отсюда морщины и сухость кожи).
— Либидо меня покинуло надолго, я не понимала, «зачем люди сексом занимаются», потому что от гормональной системы остались только намеки. От дефицита витамина Д и минералов были постоянно холодные конечности, раздражительность, синяки под глазами и перманентная усталость, — вспоминает она.
Тогда Марина поняла, что должна изучать свой организм, и начала рассказывать о своем открытии.
—Я поняла, что в своем здоровье заинтересован только ты сам. Придется разбираться, вникать и учиться жить качественно. Каждый человек должен знать, что такое белки, жиры, углеводы, рассчитывать нормы лично для себя. Раз в год сдавать анализы крови и знать свой уровень железа, витамина Д, В12, В9, общего белка. Не ждать, когда заболело, — считает фитнес-тренер.
После устранения дефицитов Марина говорит, что просыпается в 5 утра без будильника, без желания чем-то себя взбодрить.
— В 6 часов уже бегаю, к 9 успеваю сделать почти всё запланированное. Энергии хватает на весь день, нет желания прилечь. Качество кожи улучшилось, тело быстро откликается на физическую нагрузку, мышцы растут, где надо, — делится она.
Что говорит врач
Александр Гальперин, медицинского директор «Новой больницы», считает, что чек-ап организма пациент должен проходить регулярно.
— Очень много зависит от возраста и пола. А если есть наследственные факторы, то они во многом повлияют на набор обследований. Их назначает врач, но в любом случае пациенты должны проходить скрининг, сейчас для этого есть все возможности. Это попытка идентифицировать болезнь или предболезненное состояние у внешне здоровых людей, — говорит врач. — Сюда же входит и общий анализ крови с определением СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Его можно делать раз в два года или по показаниям. Таким образом можно выявить воспалительное, аутоиммунное или онкологическое заболевание, диагностировать такие состояния, как анемия или полицитемия, тромбоцитопения или тромбоцитоз, лейкопения или лейкоцитоз.
По словам Гальперина, в скрининг входит также постоянное отслеживание индекса массы тела, артериальное давление и ЭКГ (раз в год), общий анализ мочи (раз в два года и по показаниям), ФГС и колоноскопия (хотя бы один раз в 45–50 лет, а затем — по показаниям). Маммографию женщинам нужно делать один раз в два года в 40–49 лет, после 50 — раз в год. А с 21 года ежегодно — УЗИ молочных желез и цитологический мазок. Раз в пять лет проверять Ig A хеликобактер, чтобы исключить гастрит, раз в два года проверять глюкозу.
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