Хоккеисты «Сибири» проиграли финнам со счётом 5:2

25 сентября хоккеисты клуба «Сибирь» провели очередную выездную встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч с ХК «Йокерит» прошёл в Хельсинки на «Хартвалл Арене» и закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Первые изменения произошли на восьмой минуте встречи, когда с арены на две минуты был удалён левый нападающий «Йокерита» Хенрик Хаапала за игру высоко поднятой клюшкой.
Игрок «Йокерита» Хенрик Хаапала был удалён на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой
Видео: официальный сайт КХЛ
Первую шайбу игры забросил правый нападающий ХК «Сибирь» Виктор Комаров. Это произошло на 11-й минуте встречи.
Виктор Комаров забросил первую шайбу игры на 11-й минуте встречи
Видео: официальный сайт КХЛ
На 19-й минуте левый нападающий «Сибири» Никита Шашков удалён на две минуты за блокировку соперника.
Никита Шашков удалён на две минуты за блокировку соперника
Видео: официальный сайт КХЛ
В самом начале второго периода защитник «Йокерита» Микко Лехтонен сравнял счёт до 1:1.
Микко Лехтонен сравнял счёт
Видео: официальный сайт КХЛ
На 22-й минуте матча произошли два события. Сначала левого нападающего «Йокерита» Ессе Йоэнсуу вывели из игры на две минуты за удар клюшкой. Затем защитник финнов Давид Скленичка довёл счёт до 2:1.
Гол — 2:1. Автор: защитник финнов Давид Скленичка
Видео: официальный сайт КХЛ
На 29-й минуте встречи счёт сравнялся — 2:2. Шайбу забросил центральный нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.
Гол — 2:2. Счёт сравнял центральный нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа
Видео: официальный сайт КХЛ
На 34-й минуте встречи нападающий финнов Марко Анттила загнал третью шайбу в ворота новосибирцев.
Гол — 3:2. Марко Анттила из «Йокерита» замкнул передачу на пятаке
Видео: Официальный сайт КХЛ
На 42-й минуте финны довели счёт до 4:2. Отличился Никлас Енсен.
Гол — 4:2. Никлас Енсен («Йокерит») точно бросил с кистей
Видео: официальный сайт КХЛ
В третьем периоде Вели-Матти Савинайнен получил ряд дисциплинарных штрафов за неспортивное поведение, грубость, толчок клюшкой и был удалён с поля на 26 минут.
На 60-й минуте поединка Джон Норман из «Йокерита» увеличил разрыв до 5:2, поразив в меньшинстве пустые ворота.
Гол — 5:2. Джон Норман («Йокерит») поразил пустые ворота
Видео: официальный сайт КХЛ
В завершении встречи Давида Скленичка удалили с арены на две минуты за подножку.
Предыдущая игра сибиряков прошла 21 сентября в Минске. ХК «Сибирь» проиграл белорусскому «Динамо» в гостевом матче со счётом 5:4.