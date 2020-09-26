Хоккеисты «Сибири» проиграли финнам со счётом 5:2

25 сентября хоккеисты клуба «Сибирь» провели очередную выездную встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч с ХК «Йокерит» прошёл в Хельсинки на «Хартвалл Арене» и закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.



Первые изменения произошли на восьмой минуте встречи, когда с арены на две минуты был удалён левый нападающий «Йокерита» Хенрик Хаапала за игру высоко поднятой клюшкой.