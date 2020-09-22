Напряжённая борьба: ХК «Сибирь» проиграл минскому «Динамо» в гостевом матче

В понедельник, 21 сентября, в МКСК «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеисты «Сибири» проиграли минскому «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
Матч начался в 23:10 по новосибирскому времени. Первый период игры начался довольно резво — с первых минут минчане продемонстрировали атакующую игру. Уже в первую минуту динамовцы открыли счёт. А на второй минуте забросили в ворота сибиряков ещё одну шайбу.
Во втором периоде сибирский защитник Ярослав Хабаров принёс своей команде первый гол. Он забросил шайбу в ворота соперника на 24-й минуте.
Однако тут же, на 24-й минуте, штрафным броском минское «Динамо» сильнее увеличило разрыв до 3:1 в свою пользу. В конце этого периода сибиряки никак не могли начать атаку от своих ворот из-за жесткого прессинга минчан.
В третьем периоде на 47-й минуте нападающий «Сибири» Олег Ли забил ещё одну шайбу в ворота противника.
Но уже на 50-й минуте «Динамо» увеличили разрыв между командами до 4:2. На 55-й минуте матча Юусо Пуустинен смог забить третью шайбу в ворота минской команды.
Соперники не остались в долгу и на 59-й минуте забили гол новосибирцам. За несколько секунд до окончания игры Степан Санников забросил четвёртую шайбу противникам.
Матч закончился со счётом 5:4 в пользу минского «Динамо».
В предыдущем матче 16 сентября ХК «Сибирь» принимал у себя московское «Динамо». Игра закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.