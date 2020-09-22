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Напряжённая борьба: ХК «Сибирь» проиграл минскому «Динамо» в гостевом матче

Игра завершилась со счётом 5:4

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Это шестое поражение «Сибири»

Это шестое поражение «Сибири»

В понедельник, 21 сентября, в МКСК «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеисты «Сибири» проиграли минскому «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Матч начался в 23:10 по новосибирскому времени. Первый период игры начался довольно резво — с первых минут минчане продемонстрировали атакующую игру. Уже в первую минуту динамовцы открыли счёт. А на второй минуте забросили в ворота сибиряков ещё одну шайбу.

Во втором периоде сибирский защитник Ярослав Хабаров принёс своей команде первый гол. Он забросил шайбу в ворота соперника на 24-й минуте.

Однако тут же, на 24-й минуте, штрафным броском минское «Динамо» сильнее увеличило разрыв до 3:1 в свою пользу. В конце этого периода сибиряки никак не могли начать атаку от своих ворот из-за жесткого прессинга минчан.

В третьем периоде на 47-й минуте нападающий «Сибири» Олег Ли забил ещё одну шайбу в ворота противника.

Но уже на 50-й минуте «Динамо» увеличили разрыв между командами до 4:2. На 55-й минуте матча Юусо Пуустинен смог забить третью шайбу в ворота минской команды.

Соперники не остались в долгу и на 59-й минуте забили гол новосибирцам. За несколько секунд до окончания игры Степан Санников забросил четвёртую шайбу противникам.

Матч закончился со счётом 5:4 в пользу минского «Динамо».

В предыдущем матче 16 сентября ХК «Сибирь» принимал у себя московское «Динамо». Игра закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

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КХЛХК «Динамо» МинскХК «Сибирь»
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