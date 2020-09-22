Напряжённая борьба: ХК «Сибирь» проиграл минскому «Динамо» в гостевом матче

В понедельник, 21 сентября, в МКСК «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеисты «Сибири» проиграли минскому «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.



Матч начался в 23:10 по новосибирскому времени. Первый период игры начался довольно резво — с первых минут минчане продемонстрировали атакующую игру. Уже в первую минуту динамовцы открыли счёт. А на второй минуте забросили в ворота сибиряков ещё одну шайбу.

Во втором периоде сибирский защитник Ярослав Хабаров принёс своей команде первый гол. Он забросил шайбу в ворота соперника на 24-й минуте.