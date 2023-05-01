27 детей и 3 жены: как устроен быт самого известного многоженца России — его супруги не ссорятся и не работают

Вполне может быть, через какое-то время семейная жизнь россиян изменится до неузнаваемости, ведь уже сейчас находятся люди, готовые привлекать в свою семью вторую, третью и даже четвертую жену. Подсчитать точное количество многоженцев и женщин, разделяющих взгляды на такую модель семьи, невозможно. Но вот для понимания: во «ВКонтакте» насчитывается несколько десятков сообществ, посвященных многоженству, в самом крупном — почти 5 тысяч человек. Наши коллеги из Woman.ru поговорили с уже сложившимся семейством с двумя-тремя мамами и множеством детей. А редакция NGS.RU спросила у экспертов, как идея «исконно русского многоженства» завладела умами мужчин и заставила женщин отказаться от привычной жизни ради роли второй жены.
«Мне 38, и у меня 27 детей»
Многоженец Иван Сухов поделился с журналистами Woman.ru своим опытом. Но только при условии, что весь разговор будет записан, а текст согласован.
— Потому что журналисты часто перевирают все слова и льют на нас грязь, — рассуждает мужчина, который уже не раз становился героем публикаций и ТВ-программ. — После некоторых публикаций у меня проблемы. Недавно целый наряд полиции приехал домой. Пришли, посмотрели, как мы живем, с детьми поговорили, во всем разобрались. В итоге извинились и уехали.
Далее публикуем интервью без редакционных правок по просьбе Ивана.
Иван: Всего детей у меня 27. Некоторые уже выросли, живут самостоятельной жизнью. Кто-то женат уже, кто-то в армии служит. Первые 10 детей родились, еще когда мне не исполнилось 23 года, в неосознанном возрасте, так сказать. Тогда за один год у меня несколько детей рождалось от разных женщин, которые не знали друг о друге. В любовницах, считай, ходили. А о существовании некоторых детей я узнал вообще не так давно, после того как меня показали по ТВ, — их матери меня нашли и сообщили. Я, честно говоря, недоумевал, зачем они от меня это скрывали столько лет. В итоге дети выросли без отца. Это плохо.
Woman.ru: А всего сколько жен у вас было?
Иван: 22, кажется. Но давайте я объясню, что считаю женами всех женщин, с которыми у меня была близость. По древним русским обычаям так. Но общество же учило меня, что переспал с одной, не понравилось — с другой. Так неосознанно я жил до 23. Потом остепенился или нагулялся. И с того времени живу по-другому, большой семьей всегда с несколькими женщинами. За это время у меня было 12 жен, 9 жен ушли от меня, забрав детей. Мы разошлись спокойно, без скандалов. Общаемся. Только с двумя вот не сложилось нормальных отношений после развода.
Woman.ru: Послушать Ивана, он выстроил идеальную ячейку общества. Дети рождаются, супруги дружат между собой, а если любовь заканчивается, пара тихо и мирно расстается. Однако о своих нынешних трех женах Иван говорить при этом отказался.
Иван: Я их берегу. Скажу лишь, что с одной из них мы вместе вот уже 17 лет. С другой — 9. Одна жена у меня москвичка, две другие из регионов. Вы про тещ моих лучше напишите — достойные, уважаемые женщины. Мы прекрасно общаемся. Хотя сначала, конечно, была война с ними. С одной мы 2 года воевали, с другой — 1,5. Но потом они увидели, как мы живем, что всё серьезно, всё поняли, и теперь мы дружим. Меня они уважают. Одна из них, между прочим, в ФСБ служила, вот только сегодня от нас уехала, была в гостях.
Woman.ru: Не могу не спросить, это же как сложно содержать такую большую семью! Сколько надо зарабатывать?
Иван: Неправда, совсем не сложно. Вам же, женщинам, несложно еду готовить, так и мужчинам несложно обеспечивать, это прямая мужская обязанность. Я даже не буду говорить, сколько я трачу в месяц, вы с ума сойдете. На самом деле, люди просто не умеют разумно тратить свои деньги. Я даю своим женам и детям всё, что необходимо: полезную еду (в забегаловки мы не ходим, так, изредка с женами в ресторан, питаемся в основном дома), крышу над головой, кровать. Без излишеств, конечно. Но детей на море два раза в год вывожу обязательно. С женами тоже ездим часто куда-нибудь развеяться. С одной на выходные куда-нибудь смотаемся, с другой, с третьей. Содержать семью не сложно, нет.
Woman.ru: Если всё так прекрасно, почему тогда столько жен от вас ушло?
Иван: Три ушли от меня из-за денег, я не смог обеспечивать все их хотелки. Был молодой, не столько еще зарабатывал. Четыре — из-за того, что не хотели больше детей рожать, а дети от других жен для них не были родными. Одна ревновала и не могла с этим справиться. А другая меня обманула, и я не смог ее простить.
Woman.ru: Я читала, что в некоторых СМИ вас обвиняли, что живете на пособия?
Иван: Ой, да чего только про меня не писали. Я говорил этим журналистам, вы сами-то пособия получали? Видели, сколько там? Раньше, до того, как президент изменил социальную политику и увеличил меры поддержки многодетных семей, хорошо, если выходило в месяц 10–12 тысяч рублей этими пособиями. Но разве на эти деньги можно было прожить? Но сейчас да, очень заметно выросла эта социальная помощь. Особенно в Москве (раньше семья жила в городе Александрове Владимирской области. — Прим. ред.). Врать не буду, факт есть факт, что пособия перестали быть курам на смех.
Woman.ru: Женам на салоны красоты деньги выделяете?
Иван: А им это не надо. Они сами за собой ухаживают. Плюс дочки, одна у нас тем более учится на косметолога, для маникюра я машинки специальные купил.
Woman.ru: А на одежду женщинам даете?
Иван: Конечно! Я сам им выбираю, что носить. Вожу в магазины, где достойная одежда, такая, которая подошла бы и для английской королевы. Элегантная и сдержанная, а не такая, что не поймешь, для проститутки она или для кого?
Woman.ru: Ваши жены работают?
Иван: Нет. Мои женщины не должны работать. Они берегини, хозяйки по дому. Если она будет работать на какого-то дядю, а потом еще и домашними делами заниматься, то будет уставшая, замотанная. Разве это нормально? Это я раньше по молодости позволял им работать, но потом осознал свои ошибки. Однажды провел эксперимент, сам весь день занимался женским хозяйством. И это очень сложный и трудоемкий процесс, оказывается. Я своих женщин ценю и уважаю, пусть будут дома, в безопасности и любви, заниматься детьми и собой.
Woman.ru: А вы чем зарабатываете?
Иван: У меня несколько своих бизнесов. Наберите в интернете мои имя и фамилию, сразу поймете, чем я занят. (Редакция никаких упоминаний о бизнесе Сухова не нашла. — Прим. ред.)
Woman.ru: Как вы все вместе уживаетесь? Ссор не бывает?
Иван: Слава тебе господи, за мою практику никогда конфликтов между женщинами не было. Если они что-то на кухне там не поделят, то зовут меня: «Вань, разберись». И я уже решаю, кто прав, а кто виноват. Мое слово — закон. У меня с женами ссоры бывают, да. Но у меня характер сложный, могу и вспылить, даже нахамить. Вот такой я хулиган, за то и любят, наверное.
Woman.ru: Я читала, что вы мечтаете о 50 детях?
Иван: Ой, ну напишут тоже. Это я как-то на подобный вопрос ответил, что хочу МИНИМУМ 50. А так у моего прапрадеда было 67 детей, я разве хуже? А вообще как Бог даст.
Woman.ru: Иван, как вы вообще пришли к многоженству?
Иван: Я вырос на улице в очень неблагополучных условиях. И с самого детства наблюдал за разными семьями, за тем, как муж и жена друг к другу относятся. И даже сказал как-то маме, что никогда не женюсь. Потому что всё, что я видел, мне не нравилось. Но потом как-то я ездил с дальнобойщиками и оказался на Кавказе. Машина сломалась, и мы застряли. Так оказался в доме одного мусульманина, он нас приютил. У него была большая семья, много жен и 30 детей. Я увидел уважение и смирение жен, увидел, как они все счастливы. Мне это показалось таким родным. И, представляете, только недавно, лет 5 назад, я узнал, что и мои дальние предки были многоженцами.
Иван: Ну ничего, Бог даст, всё достроим. У меня очень хороший, продуманный проект. Общая зона — кухня и гостиная. По комнате у каждой жены, одна у меня, спальня мальчиков и спальня девочек. Еще гостевая. А пока временно мы в квартире живем, которую я купил. Тесновато, конечно.
Woman.ru: А вы не боитесь, что ваша модель семьи попадает под нарушение закона «О традиционных ценностях»?
Иван: Нет, мы никакие законы не нарушаем. Я патриот вообще, власть уважаю. А семья у нас хорошая, любящая, традиционная. Законы я тоже уважаю. Главное в законе — не нарушать то, что не дозволено, и пользоваться свободой в той степени, в которой она не ограничивает свободу другого. Сожительство более чем с одной женой не запрещено законом, а всё, что не запрещено, то не противоречит закону. Я никого не призываю жить так же, как и я, не агитирую за это, а стало быть, не нарушаю закон «О традиционных ценностях». До 1917 года на Руси многие так жили. Дети очень все любимые, все развиты, в секциях занимаются. Нас органы опеки, между прочим, постоянно проверяют. И в Александрове, и в Москве сразу вот нашли, не успели прописаться, тут же пришли с проверкой. Никаких вопросов к нам у них нет.
Многоженство — спасение демографии или эгоизм?
Как объясняет доцент кафедры всеобщей истории гуманитарного института НГУ Сергей Куликов, многоженство действительно существовало на Руси, но еще до христианства, и было доступно лишь очень влиятельным людям. Например, зафиксированным многоженцем был Владимир Красное Солнышко.
— Он же язычник был. А какая тут может быть традиция? Возвращение к язычеству — это вообще очень смешно, мы живем уже в современном, а не диком обществе. Ссылаться ведь можно на всё что угодно. Если выгодно, давайте на обезьян будем ссылаться. У них ведь тоже многоженство, — заявляет историк.
По его словам, традицией многоженства пользовались высокопоставленные люди, а остальные не могли позволять себе «такую роскошь». При этом не все язычники обзаводились несколькими женами, в частности древние римляне и греки, а потому, как отмечает Сергей Куликов, «даже ссылка на язычество не спасает».
— Это оправдание для сексуальных маньяков, которые, прости господи, никого не убивают, но создают культ. С мусульманами понятно, это не обсуждается, у них в Коране всё там подробно описано про четырех жен. Сможешь прокормить — можно, но даже не все мусульмане могут себе позволить вторую жену. Либо тут может идти речь о секте, куда женщины с большим удовольствием идут. Ну а эти ребята (многоженцы. — Прим. ред.) — почему бы сладкой малинкой не полакомиться? Они просто хорошие психологи, которые могут управлять слабыми людьми и пользоваться этим, — считает он.
Как считает семейный психолог психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова, о поднятии демографии многоженцы думают в самую последнюю очередь.
— Может быть, они действительно думают про то, как продолжить свой род, но скорее подпитывают таким образом свое эго. То, что он может иметь сразу нескольких женщин, содержать их, держать их зависимыми. Женщины, которые на это соглашаются, осознанно выбирают зависимость, причем зависимость в широком смысле слова, потому что они же знают, что у него есть другие женщины и дети от этих женщин. У них там иногда устанавливается порядок, когда он посещает спальни этих женщин, наверное, они обсуждают, кому какие подарки дарить… В общем, это такая очень специфичная жизнь для женщин. Здесь некая вертикаль власти, когда мужчина распоряжается судьбой женщины, — рассуждает она.
По ее словам, в случае таких семей речь может идти о не очень уверенных в себе женщинах с проблемами в самооценке. К тому же силен экономический фактор: если женщина видит, что мужчина готов ей предложить крышу над головой и обеспечение, то может согласиться на такую модель семьи. Это же касается возможности забеременеть: если у мужчины есть дети, то, как может предположить женщина, ей будет проще зачать и родить ребенка, а «не делать это в муках».
— У многих есть в голове такое: семья должна быть полной, всё должно быть хорошо в глазах других людей. Вот сколько женщина будет готова это терпеть, столько это и будет продолжаться. Будет ли она при этом счастлива — ну это уже другой вопрос. Может быть, она сравнивает, насколько она будет несчастна, если совсем не родит ребенка, или родит, но будет в тяжелом финансовом положении, с ситуацией, в которой она будет второй женой. Конечно, у нас есть очень неблагополучные регионы, где женщин гораздо больше, чем мужчин, а те мужчины, которые есть, страдают алкоголизмом. И мужчины, другие мужчины, это чувствуют, и отсюда рождаются эти перекосы, — объясняет Наталья Панфилова.
С психологом согласен председатель наблюдательного совета Института демографии и регионального развития и член научного совета при Совете безопасности РФ Юрий Крупнов. Он считает, что идею спасения демографии многоженцы выбрали для обоснования своего образа жизни.
— Если грубо сказать, плевать они хотели на демографию страны — 146 миллионов там человек или 150. Причем я не говорю, что я осуждаю это или поддерживаю, но важно понять, что всё, что они говорят, не имеет отношения к сути дела. Какие там на самом деле основания — тут важно разобраться поглубже, а то будут еще награждать медалями как героев России. С другой стороны, у нас ситуация с демографией не критическая, а просто смертельная. Поэтому в ситуации катастрофы, как говорится, всё сгодится. Как бы это кощунственно ни звучало. Потому что при текущем положении дел, а у нас в среднем теперь полуторадетная семья, при таких раскладах нас к концу столетия останется половина. Это просто математика. То есть 70 миллионов человек на 1/7 части суши. И это мы еще не говорим о том, что это за люди будут, ведь идет процесс эмиграции и этногеографического замещения, — говорит Юрий Крупнов.
Для того чтобы ситуацию как-то спасти, по его словам, нормой должна стать 3–4-детная семья. Но как это сделать в условиях усиливающегося тренда на малодетность во всём мире и текущих экономических условиях — та еще задача.
— Без эмоций и абстракций тут нужно говорить о том, что русский народ может исчезнуть. И если опять же говорить грубо, то я бы на эту полигамию и прочее закрывал глаза. Я не к тому, что это надо делать, но точно надо быть готовым к любым неожиданным решениям. Но это всё боковушки, а главное — 50% семей должны в норме иметь 3–4 ребенка. И обязательно семьи должны быть крепкими. Вот национальная идея, ради которой нужно расшибиться в лепешку, — подытоживает он.
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