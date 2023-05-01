27 детей и 3 жены: как устроен быт самого известного многоженца России — его супруги не ссорятся и не работают

Woman.ru: Если всё так прекрасно, почему тогда столько жен от вас ушло?

Иван: Три ушли от меня из-за денег, я не смог обеспечивать все их хотелки. Был молодой, не столько еще зарабатывал. Четыре — из-за того, что не хотели больше детей рожать, а дети от других жен для них не были родными. Одна ревновала и не могла с этим справиться. А другая меня обманула, и я не смог ее простить.

Woman.ru: Я читала, что в некоторых СМИ вас обвиняли, что живете на пособия?

Иван: Ой, да чего только про меня не писали. Я говорил этим журналистам, вы сами-то пособия получали? Видели, сколько там? Раньше, до того, как президент изменил социальную политику и увеличил меры поддержки многодетных семей, хорошо, если выходило в месяц 10–12 тысяч рублей этими пособиями. Но разве на эти деньги можно было прожить? Но сейчас да, очень заметно выросла эта социальная помощь. Особенно в Москве (раньше семья жила в городе Александрове Владимирской области. — Прим. ред.). Врать не буду, факт есть факт, что пособия перестали быть курам на смех.