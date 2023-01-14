Снова как мальчик: Филипп Киркоров резко помолодел после праздников — смотрим фото и считаем, сколько стоит «новое лицо»

Редко кто может похвастаться тем, что после каникул не набрал лишние килограммы и не заработал круги под глазами, а, наоборот, скинул и даже помолодел... лет на 20. С удачного преображения начал этот год поп-король Филипп Киркоров. Судя по свежим видео, он смог обмануть время. Наши коллеги из Woman.ru спросили у эксперта, как ему это удалось.
Недавно шоумен опубликовал в своих социальных сетях новое видео и удивил поклонников тем, как хорошо и молодо выглядит. В ролике Филипп Бедросович снялся в черном костюме и в кепке — бодрый, свежий и подтянутый. Даже немного завидно.
К чести певца надо сказать, что Филипп Киркоров никогда не скрывал, что ему трудно даются диеты и режим, поэтому он справляется с возрастными изменениями своими способами.
— У каждого есть свой диетолог, психолог, а у меня — свой пластический хирург. Он всегда со мной, он мой Бог, он моя молодость и вечная красота, — рассказывал 55-летний исполнитель.
Точно неизвестно, какие именно процедуры или операции сделал шоумен. Специально для наших коллег косметолог Татьяна Стрыгина предположила, что могло привести к таким результатам.
— Во-первых, он похудел. Во-вторых, сразу после подтяжки все отекшие и не очень красивые, а оценивать результаты операции можно через два-три месяца. Он говорил про визиты к хирургу — и вот они, результаты. Хорошо восстановиться после пластической операции без инъекций невозможно — их делают и до, и после. Делают обычно классическую биоревитализацию, ботулотоксины и филлеры, но в меньшей степени. Это нужно, чтобы восполнить потерянный объем, — объясняет эксперт.
По мнению косметолога, такому типу лица, как у Киркорова, показана альтеротерапия — это ультразвуковой SMAS-лифтинг. Очень часто его делают прямо во время операций.
Цены на такие услуги, конечно, сильно зависят от клиники и квалификации врача. Но мы попробуем прикинуть: эксперт говорит, что такое лицо стоит ближе к миллиону рублей. Сюда входит круговая подтяжка от 350 тыс. рублей и дополнительно другие процедуры. По мнению эксперта, поп-король пользовался услугами зарубежных клиник.
Личная жизнь и дети
Филипп Киркоров завоевал популярность у поклонников в девяностые. Артист был женат на Алле Пугачевой, после развода стал отцом двоих детей, рожденных суррогатными матерями. Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в Майами. О рождении девочки певец впервые сообщил публике 26 ноября на кремлевской сцене, где проходило вручение премии «Золотой граммофон». Назвали малышку в честь матери Виктории и Аллы Пугачевой. У певца также есть сын — Мартин-Кристин Киркоров, он рожден 29 июня 2012 года в США. О его рождении Киркоров объявил во время концерта в Софии.
Заработки и долги исполнителя
Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние Киркорова в 4,9 миллиона долларов. Как писало издание, в 2019 году артист вместе с Николаем Басковым снялся в рекламе бренда корма для кошек Felix компании Nestle. В 2020 году стал амбассадором совместной акции Procter & Gamble и «Пятерочки» под названием «Королевский кешбэк». В 2021 году началось сотрудничество Киркорова со Сбером.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Киркоров владеет двумя компаниями, еще в трех у него есть доли. «Фил фо ю» управляет шоу-бутиком артиста под названием Phill4You в ТРЦ «Вегас». Изначально он открылся на Новом Арбате, но, как писал Life в 2014 году, переехал из-за отсутствия спроса. В бутике продается одежда из собственного гардероба Филиппа Бедросовича, и, как писали СМИ, многие туда приходили не за покупками, а в как своего рода музей Киркорова.
Сейчас принято решение об исключении компании «Фил фо ю» из реестра юридических лиц. За последние годы в финансовой отчетности она показывала в основном убытки, прибыль зафиксирована в 2018-м — 165 тысяч рублей.
Еще одна компания певца называется «Филипп Киркоров Продакшн», она зарегистрирована как работающая в области исполнительских искусств. Через эту фирму в 2012-м и 2017 годах Киркоров участвовал по госконтрактам в концертах «Звезды с любовью» в Большом концертном зале «Октябрьский», оба контракта стоили около 550 тысяч рублей.
В 2021 году стало известно, что организация должна латвийскому банку ABLV Bank 140 миллионов рублей. Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что банк изначально просил 2,5 миллиона евро:
— Мы сократили эту сумму… Филипп готов выплачивать. Но некому, вот в чём дело. Банка нет. Как-то пришло письмо, что так как банк накрылся медным тазом, то платите на счет какого-то непонятного физического или юридического лица. Филипп этого делать не стал, пахло аферой.
По данным судебных приставов, на компанию возбуждено исполнительное производство за невыплату кредита на 69,5 миллиона рублей. В 2017–2021 годах выручка «Филипп Киркоров Продакшн» составила 316,5 миллиона рублей, прибыль показывалась только до 2019 года, дальше — лишь многомиллионные убытки.
В компании «Филипп Киркоров Корпорейшн» у артиста 90%, еще 10% принадлежат Геннадию Рыбаку, который был директором Киркорова до 2021 года. Певец тогда написал в соцсетях:
— С благодарностью отпускаю наши совместные проекты в прошлое и шагаю в новую жизнь!
Подробнее о бизнесе Филиппа Киркорова узнавали MSK1.RU. Почитайте также, каким бизнесом занимается Тимати, что из активов есть у наследника миллиардного состояния — певца Эмина, на чём зарабатывает (и разоряется) Ольга Бузова и чем, кроме музыки, занимается Сергей Жуков из «Руки вверх!».
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