Снова как мальчик: Филипп Киркоров резко помолодел после праздников — смотрим фото и считаем, сколько стоит «новое лицо»

К чести певца надо сказать, что Филипп Киркоров никогда не скрывал, что ему трудно даются диеты и режим, поэтому он справляется с возрастными изменениями своими способами.

— У каждого есть свой диетолог, психолог, а у меня — свой пластический хирург. Он всегда со мной, он мой Бог, он моя молодость и вечная красота, — рассказывал 55-летний исполнитель.