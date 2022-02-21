«Детки рождаются, жены улыбаются». Как устроено многоженство в Сибири и почему женщины соглашаются быть вторыми

Вполне может быть, через какое-то время семейная жизнь россиян изменится до неузнаваемости, ведь уже сейчас находятся люди, готовые привлекать в свою семью вторую, третью и даже четвертую жену. Подсчитать точное количество многоженцев и женщин, разделяющих взгляды на такую модель семьи, невозможно. Но вот для понимания: во «ВКонтакте» насчитывается несколько десятков сообществ, посвященных многоженству, в самом крупном — почти 5 тысяч человек. Корреспондент НГС Ксения Лысенко нашла пары, только мечтающие о патриархальной семье с несколькими женами, и уже сложившиеся семейства с двумя-тремя мамами и множеством детей. Рассказываем, как идея «исконно русского многоженства» завладела умами мужчин и заставила женщин отказаться от привычной жизни ради роли второй жены.
Алексей и Анна ищут «особенную» вторую жену
«Приглашаю в семью второй женой честную, добрую, без религиозных догм девушку. Любящую детей, природу, ведущую здоровый образ жизни. Желающую жить в деревне. Интересующуюся шитьем, культурой, растениями. Желающую жить в счастье и любви За Мужем (орфография сохранена. — Прим. ред.), рожать и воспитывать детей», — написал в 2018 году сибиряк Алексей в группе «ВКонтакте», посвященной поискам второй жены.
В 2021 году объявление он повторил, добавив больше своих фото — вот Алексей сидит на берегу реки, вот фотографируется на фоне зеленого поля.
Алексею — 40 лет, его жене Анне — 42 года. Они живут в Кемеровской области, в деревне, в собственном доме и занимаются репетиторством. Как объясняет сам мужчина, об идее многоженства он впервые узнал из книг Георгия Сидорова, а, вдохновившись прочитанным, посвятил в эту философию и Анну. Вначале было непросто, но, по словам жены Алексея, она тоже начала читать книги, задавать вопросы, а в конце концов, приняла показавшейся вначале странной идею мужа и теперь вместе с ним ищет в их дом вторую жену.
— Многоженство — это просто очередной этап развития человека. Для мужчины — мужское развитие, для женщины — женское развитие.
— Мужчина, получается, — объединяющий человек в этой большой семье. Почему это мой путь? На данный момент у меня одна жена, я стремлюсь, чтобы было больше жен, больше детей, потому что это для моего рода полезнее будет. Больше детей — крепче мой род.
Но пока поиски второй жены результатов не принесли. Алексей разместил несколько объявлений в интернете, познакомился с парой девушек через своих знакомых, которые, как и он, увлекаются идеями многоженства, однако дальше этого дело не пошло. Возможно, дело в полигамии, на которую не каждая отважится, возможно, в особых требованиях к будущей жене. Он перечисляет: его будущая вторая жена должна уметь любить, быть уживчивой и обязательно работать над собой.
— Должна отлавливать в себе моменты эгоизма, доверять полностью мужчине… Ведь в такой семье мужчина — гарант справедливости. Ищу такую, которая будет любить, ну младше меня, конечно. Чтобы она у меня училась, училась и уважала. Которые хотят самоутвердиться, достичь чего-то в жизни, карьеру сделать — это не для меня. Стервозные женщины, феминистически настроенные женщины — тоже не для меня. Да и вообще, для кого они, эти женщины?
Алексей признается, он ищет «особенную женщину», потому что свою семью считает особенной. Он рассказывает, что несколько лет назад их семья увлекалась вегетарианством и йогой, предпочла домашние роды обычным, а своих детей решила перевести на семейное обучение.
— К нам с мужем по какой-то причине пока больше не приходят дети. Сама я не против родить третьего. Муж хочет много детей. Но хотеть — это одно, а в реальности их растить и воспитывать может оказаться не так-то просто, — осторожно отвечает на вопросы Анна.
С идеей многоженства, которая так полюбилась ее супругу, она смирилась и даже выделила для себя определенные плюсы:
— Когда жена одна, на ней все заботы, все дела, она должна всё успевать и быть при этом в балансе, быть наполненной любовью, светиться, заряжать радостью и энергией близких. При этом заниматься еще своим саморазвитием и реализовывать себя. А в большой семье домашние хлопоты делятся на двоих, появляется больше времени для дел по душе, есть надежда, что нелюбимые мои дела по хозяйству окажутся любимыми у второй жены, к тому же с детьми можно заниматься по очереди. Кстати, рожать тоже можно по очереди. Ну и так у меня появится подруга, с которой можно поболтать по-женски, обсудить девичьи дела, при спаде настроения можно получить поддержку, понимание и сочувствие со стороны подруги-жены.
По словам Анны, они с мужем не рассматривают варианты няни или помощницы по хозяйству. Это опять же «не для их семьи».
— Мужа надо не ревновать, а любить — искренне и бескорыстно. Я уже пережила мысленно эти негативные чувства: ревность, ощущение неполноценности, боязнь, что окажусь ненужной, лишней, не такой молодой, привлекательной... Сейчас отношусь к этому вопросу намного спокойнее. И еще, просто так в жизни ничего не происходит. Если нам для чего-то нужна такая ситуация, то она случится. Пока на деле оказывается, что не так-то просто найти вторую. Да еще, чтобы соответствовала нашим запросам, — философски рассуждает она.
Игорь хочет 30 детей и считает это лучшей защитой от измены
В поисках второй жены находится сейчас и женатый предприниматель из Новосибирска Игорь. Многоженство он называет «большой работой ради детей». Для себя он поставил цель — обзавестись 30 детьми. Пока у него и его жены есть трое, но та, по словам Игоря, хочет родить еще семерых.
— По демографии население России сейчас сокращается и многодетность крайне нужна для страны. Дети это счастье — так человек устроен биологически. Плюс это подтверждение моей развитости. Мы, мужчины, соревнуемся с другими мужчинами. Многодетность — та же работа, совмещение для женщин — невозможно, — коротко говорит он, имея в виду, что, выбирая вторую жену, он отсекает кандидаток-карьеристок.
Игорю 40 лет, он родился в обычной семье, многоженство его заинтересовало пять лет назад. Он подтянут и собран, говорит короткими фразами, но более разговорчив у себя в соцсетях и посвящает посты матриархату (который крайне осуждает), многодетности, успеху, а также дает советы о том, как построить крепкую семью с несколькими женами.
«По статистике неверные жены чаще всего находят себе любовников именно на работе. Именно поэтому лучшая защита от измены — это серийное деторождение, при котором жена занимается детьми и домом. Дети выступают в роли контролирующего жену фактора, поэтому изначально, выбирая в жены, необходимо ориентировать на многодетность в минимум 5 детей, а лучше в 10 детей (надежней). Ленивая не согласится — и это к лучшему, так как именно на базе лени произрастают корни предательства», — пишет он у себя на странице во «ВКонтакте».
В личной беседе Игорь рассказывает, что в браке он четыре года, но идея создания крепкой патриархальной семьи пришла в его голову после изучения YouTube. Сыграло роль и личное знакомство с многоженцами.
— Первая жена приняла многоженство ради меня. То, что вторая жена — счастье, она не считает. Но как вторая жена появится, со временем, вероятно, они станут подругами, — надеется он.
Леонид: «Как мусульмане здорово придумали!»
Как это может происходить на деле, корреспонденту НГС рассказывает создатель портала Многоженство.рф Леонид Егоров. На главной странице его сайта крупными буквами написано «Русское многоженство — счастье для русских женщин». Тут же приводятся ответы на самые часто задаваемые вопросы: запрещено ли многоженство в России («В сети ходит много страшилок про уголовную ответственность за многоженство и совместное проживание с 2 и более женщинами — это всё ложь») и что делать, если жена против многоженства («Универсального ответа нет, кроме одного: любовь всё победит»).
Именно он администрирует одну из самых крупных групп во «ВКонтакте», посвященных поискам второй жены, и именно на его глазах зачастую складываются такие союзы. В его группе краткие анкеты мужчин, ищущих вторую или третью жену, чередуются с мотивирующими постами про патриархат и высказываниями известных политиков о том, почему России так нужно многоженство. Рядом с постами — фото белокурых красавиц в кокошниках и сарафанах, которые, видимо, должны служить вдохновением.
Леонид предпочитает не рассказывать о своей личной жизни, но в соцсетях отмечает, что является многоженцем. Здесь же он транслирует важные идеи многоженства, которые затем расходятся по страничкам его последователей и единомышленников, таких как Игорь из Новосибирска. Например, Леонид рассуждает о том, что родители врут своим детям с самого детства, внушая миф «о счастливой моногамной семье», и что природа мужчины полигамна. В общении Леонид подчеркнуто вежлив — мягким голосом он рассказывает, что институт моногамных отношений давно рухнул, поэтому многоженство является «выходом к счастливой честной семье».
— Даже статистика по официальным бракам говорит, что за последние два года в нашей стране 73% разводов. И в этой ситуации отцы могли бы сказать своим дочерям: «Знаешь, ты можешь, конечно, найти мужа, но с вероятностью ¾ ваш брак распадется, и ты останешься одна с детьми, будешь что-то делать, искать выходы, будешь, в общем-то, несчастной. Зачем тебе это нужно? Ты же хочешь найти себе мужчину?» Есть в мире люди, которые считают, что много сексуальных партнеров — это здорово, что до свадьбы надо нагуляться, что мы в XXI веке живем. А я считаю, что ни к чему счастливому хоровод из мужчин в постели не приводит. На мой взгляд, женщина без любви к мужчине счастливой быть не может. А чтобы встретить мужчину хорошего, надо знать, как отличить хорошего от плохого. И, как правило, хорошие все заняты, а плохие занимаются краткосрочными романами, — рассуждает он.
Леонид Егоров описывает «хорошего мужчину» — это тот, кто стоит твердо на ногах, у которого нет проблем с тем, как прожить и как обеспечить свою семью. К такому сильному мужчине «неизбежно тянутся женщины», мечтая родить от него детей. А рождение детей, как говорит он, «заложено в женской природе».
— Типичная ситуация успешных мужчин — жена и любовница, причем не одна. И часто многие говорят, что, мол, я жену люблю, у меня прекрасные с ней дети, и она вообще прекрасная женщина. Но вот я чувствую, что я еще хочу женщину полюбить, что мне еще одна жена нужна, но если я скажу об этом своей жене, она меня выгонит и на развод подаст, и вот поэтому я обхожусь любовницей. А так, конечно, если бы была возможность двух жен… Да и вообще, как классно мусульмане придумали, что у них разрешено до четырех жен. Почему у нас такого нет? — говорит Леонид Егоров.
Насмотревшись «повальных ситуаций», когда у успешных мужчин есть жена и несколько любовниц, а также увлекшись чтением книг Георгия Сидорова, где рассказывалось, что до принятия христианства в Древней Руси существовали полигамные семьи, Леонид решил создать группу по интересам во «ВКонтакте», а затем и сайт про многоженство. В его ближайших планах — открыть школу обучения для девушек, выбирающих многоженцев. Стоимость обучения — 25 тысяч рублей.
Кто такой Георгий Сидоров, на книги которого ссылаются многие многоженцы? Это писатель, антрополог, путешественник и приверженец альтернативной истории. В своих произведениях Георгий Сидоров часто апеллирует к язычеству, рассуждает о величии Руси и исследует то, как появилась Земля. По его версии (книга «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации»), Римское государство в свое время создали нелюди — рептилоиды, навязавшие миру моногамную модель семьи («моногамная семья — точная копия парных отношений некоторых ящериц и змей»). В своих книгах и лекциях зачастую не пользуется доказательной базой.
Обратный вариант — многомужие — как объясняет он, вряд ли осуществим, поскольку в семье, где одна жена и несколько мужчин, женщина не сможет рожать много и часто. А именно продолжение рода является признаком счастливой и крепкой семьи.
— По моему мнению, если же мужчина сознательно себе говорит нет, говорит, что вот его папа изменял, например, и он не хочет быть таким же. Или в силу других причин отказывается от женского внимания, то очень быстро он начинает терять свою харизму и обаяние и очень быстро превращается в недовольного ворчуна, который лежит на диване и которому ничего неинтересно. А женщины потом говорят: «Вот мужики пошли! Ничего делать не хотят! Всё нам, бабам, приходится тянуть и вывозить на себе!» — описывает он, по его словам, достаточно распространенную модель семьи.
Многоженство же, как объясняет он, ни в коем случае не про секс, а про любовь и честность. Ради секса, как говорит Леонид Егоров, мужчины заводят любовниц, а ради любви — жен. Многоженство решает вопрос женщин, которые «не хотят идти по пути свободной и независимой», а хотят рожать детей, быть счастливой матерью и женой «хорошего мужчины».
— Ведь хороших мужчин мало, это сами женщины говорят. Хороших женщин тоже мало, на мой взгляд. Но на взгляд человека, исповедующего феминизм, их много. Имеются в виду сильные, волевые женщины, которые сами на себя рассчитывают. Но по моему мнению, мало женщин, которые умеют мужчину любить, несмотря на то, что на них с детства обрушивается тонны пропаганды о сильной и независимой женщине. Ну и, к сожалению или к счастью, таких хороших женщин всё равно больше, чем хороших мужчин.
Владимир: 2 жены, 6 детей и «поместье» без электричества
Владимир (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.) тоже проживает в Кемеровской области, он — многоженец с пятилетним стажем. В его случае всё тоже началось с книг Сидорова, до этого же мужчина считал себя «ненормальным», поскольку полюбил двух женщин. Сейчас ему 58 лет, его женам — 41 и 23 года. В большой семье — шестеро детей, самая старшая оканчивает школу, самому младшему недавно исполнился год. Как и где он встретил своих жен, он отказывается рассказывать, но с удовольствием говорит о том, как устроен быт в их семье.
— Конечно, вначале были ссоры и притирки, зато сейчас жены мне говорят: «Какой ты молодец, что нас на это взбаламутил!» Сейчас у детей — две мамы, по хозяйству всё намного легче: если одна — на кухне, то вторая со скотинкой управляется. Мы живем в своем родовом поместье. У нас семья, так скажем, совсем ненормальная, мы живем за счет своих собственных средств. Мы пошли путем не увеличения доходов, а сокращения расходов. То есть многое в нашей жизни, как мы поняли, лишнее.
Лишним, в частности, оказалось электричество. Поскольку Владимиру и его семье выдали землю под ИЖС в чистом поле без проведенного электричества, в их доме отсутствует бытовая техника, телевизор и компьютер. А это большая экономия по счетам. Из развлечений — игры и семейное чтение по вечерам при свете свечи.
Питается семья Владимира в основном тем, что собирает с огорода. Из заработков — небольшие подработки Владимира, его жены не работают («Им такая глупость в голову не придет!»), а потому выручает пособие на детей.
С детьми, кстати, по словам Владимира, беседы о том, почему в их семье две мамы, никто не ведет, но те «сами всё с детства видят» и двух женщин называют мамами. Сложнее приходится с родителями жен — те относятся к их семье крайне неодобрительно.
— Вы посмотрите, насколько в нашей стране женщин больше, чем мужчин. И многие женщины просто остаются одни. И чтобы им быть счастливыми, необходимо как бы очень мало, но одновременно очень много — убрать эту свою самость, свою исключительность, вот это вот: «Моё не тронь». Вы поймите, если бы не скрытое многоженство, наша бы страна после войны попросту бы не восстановилась. Один человек в деревню приходил, а рождались дети у всех женщин. Конечно, это была вынужденная, нечестная позиция, поскольку по закону СССР многоженство было запрещено. Сейчас, слава богу, это убрали. Абсолютно правильно, кстати. Я беру ответственность за всю семью, чтобы всем в семье было хорошо, чтобы между моими любимыми женщинами был лад и мир. Вы же сами женщина, знаете, что иногда вас, женщин, несет. А если мужчину несет — значит это слабый мужчина, — добавляет он.
Сергей проводит кастинг на четвертую жену, «вишенку на торте»
В отличие от Владимира, который выбрал полную анонимность, Сергей из Александрова уже несколько лет живет открыто. За его плечами несколько телешоу и фильмов, снятых про его большую семью. Вдохновившись съемками на ТВ, Сергей решил сам выпускать видео, посвященные многоженству, патриархату и своей необычной семье. Он очень активен в соцсетях: создал группу, в которой публикует собственные видео и пишет посты о патриархате, отвечает мужчинам, заинтересовавшимся моделью его семьи, и отвечает на критику — ее, кстати, немного. В основном Сергея поддерживают, причем как мужчины, так и женщины. «Здоровья вашей семье, приятно на вас смотреть» — типичный комментарий под фотографиями мужчины, на которых он стоит с двумя улыбающимися женами.
— Реакция на видео была самая разная. Просто некоторые люди не знают, о чем они говорят, не понимают. Некоторые думают, что мы такая шведская семья или продвинутая европейская. Но мы пропагандируем патриархальную семью, которая испокон веков на Руси-матушке присутствовала. И с родителями, моими и жен, вначале всё было непросто, а потом родители посмотрели, что детки рождаются, жены улыбаются, вопросов и проблем больше не осталось, — говорит он.
У Сергея — две молодые жены и трое детей, но в этом году родятся еще двое. С недавних пор в семье появилась еще одна жена, но подробностями он не делится: девушка находится на «испытательном периоде», и неизвестно, сможет ли примкнуть к его большой семье. Вообще цель Сергея — четыре жены. Он говорит, что это ему по силам: у семьи Сергея — несколько бизнесов, в том числе производство иван-чая, но часть полученных средств он отдает на благотворительность. Жены, как это принято в патриархальных семьях, не работают.
— Ни в коем случае жена не должна работать, иначе это не семья будет, любви не будет. Есть обоснование с научной точки зрения, что именно патриархальный уклад семьи дает возможность войти в состояние любви, другие модели семьи такого не дают. Если женщина работает, то ее доминанты распыляются, и она не может у себя в голове создать любовь к мужу. Силы, в общем, распыляются. Если же она занимается семьей, то она уделяет время детям, мужу, а мужчина чувствует свою надобность, создается идиллия. Мужчина занимается мужскими делами, женщина — женскими. И, в общем, такая модель семьи единственно верная с точки зрения науки и мозга, — описывает он.
Более подробно он рассказывает об этом в своих видео, и от его блогерской деятельности уже есть результат — многие мужчины, по словам Сергея, пишут ему, вдохновившись примером его семьи, и сами создают патриархальные семьи с несколькими женами.
Сейчас на странице Сергея объявлен кастинг на четвертую жену, которую он называет «вишенкой на тортике».
Многоженство — спасение демографии или эгоизм?
Как объясняет доцент кафедры всеобщей истории гуманитарного института НГУ Сергей Куликов, многоженство действительно существовало на Руси, но еще до христианства, и было доступно лишь очень влиятельным людям. Например, зафиксированным многоженцем был Владимир Красное Солнышко.
— Он же язычник был. А какая тут может быть традиция? Возвращение к язычеству — это вообще очень смешно, мы живем уже в современном, а не диком обществе. Ссылаться ведь можно на всё что угодно. Если выгодно, давайте на обезьян будем ссылаться. У них ведь тоже многоженство, — заявляет историк.
По его словам, традицией многоженства пользовались высокопоставленные люди, а остальные не могли позволять себе «такую роскошь». При этом не все язычники обзаводились несколькими женами, в частности древние римляне и греки, а потому, как отмечает Сергей Куликов, «даже ссылка на язычество не спасает».
— Это оправдание для сексуальных маньяков, которые, прости господи, никого не убивают, но создают культ. С мусульманами понятно, это не обсуждается, у них в Коране всё там подробно описано про четыре жены. Сможешь прокормить — можно, но даже не все мусульмане могут себе позволить вторую жену. Либо тут может идти речь о секте, куда женщины с большим удовольствием идут. Ну а эти ребята (многоженцы. — Прим. ред.) — почему бы сладкой малинкой не полакомиться? Они просто хорошие психологи, которые могут управлять слабыми людьми и пользоваться этим, — считает он.
Как считает семейный психолог психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова, о поднятии демографии многоженцы думают в самую последнюю очередь.
— Может быть, они действительно думают про то, как продолжить свой род, но, скорее, подпитывают таким образом свое эго. То, что он может иметь сразу нескольких женщин, содержать их, держать их зависимыми. Женщины, которые на это соглашаются, осознанно выбирают зависимость, причем зависимость в широком смысле слова, потому что они же знают, что у него есть другие женщины и дети от этих женщин. У них там иногда устанавливается порядок, когда он посещает спальни этих женщин, наверное, они обсуждают, кому какие подарки дарить… В общем, это такая очень специфичная жизнь для женщин. Здесь некая вертикаль власти, когда мужчина распоряжается судьбой женщины, — рассуждает она.
По ее словам, в случае таких семей речь может идти о не очень уверенных в себе женщинах с проблемами в самооценке. К тому же силен экономический фактор: если женщина видит, что мужчина готов ей предложить крышу над головой и обеспечение, то может согласиться на такую модель семьи. Это же касается возможности забеременеть: если у мужчины есть дети, то, как может предположить женщина, ей будет проще зачать и родить ребенка, а «не делать это в муках».
— У многих есть в голове такое: семья должна быть полной, всё должно быть хорошо в глазах других людей. Вот сколько женщина будет готова это терпеть, столько это и будет продолжаться. Будет ли она при этом счастлива — ну это уже другой вопрос. Может быть, она сравнивает, насколько она будет несчастна, если совсем не родит ребенка, или родит, но будет в тяжелом финансовом положении, с ситуацией, в которой она будет второй женой. Конечно, у нас есть очень неблагополучные регионы, где женщин гораздо больше, чем мужчин, а те мужчины, которые есть, страдают алкоголизмом. И мужчины, другие мужчины, это чувствуют, и отсюда рождаются эти перекосы, — объясняет Наталья Панфилова.
С психологом согласен председатель наблюдательного совета Института демографии и регионального развития и член научного совета при Совете безопасности РФ Юрий Крупнов. Он считает, что идею спасения демографии многоженцы выбрали для обоснования своего образа жизни.
— Если грубо сказать, плевать они хотели на демографию страны — 146 миллионов там человек или 150. Причем я не говорю, что я осуждаю это или поддерживаю, но важно понять, что всё, что они говорят, не имеет отношения к сути дела. Какие там на самом деле основания — тут важно разобраться поглубже, а то будут еще награждать медалями как героев России. С другой стороны, у нас ситуация с демографией не критическая, а просто смертельная. Поэтому в ситуации катастрофы, как говорится, всё сгодится. Как бы это кощунственно ни звучало. Потому что при текущем положении дел, а у нас в среднем теперь полуторадетная семья, при таких раскладах нас к концу столетия останется половина. Это просто математика. То есть 70 миллионов человек на 1/7 части суши. И это мы еще не говорим о том, что это за люди будут, ведь идет процесс эмиграции и этно-географического замещения, — говорит Юрий Крупнов.
Для того чтобы ситуацию как-то спасти, по его словам, нормой должна стать
— Без эмоций и абстракций тут нужно говорить о том, что русский народ может исчезнуть. И если опять же говорить грубо, то я бы на эту полигамию и прочее закрывал глаза. Я не к тому, что это надо делать, но точно надо быть готовым к любым неожиданным решениям. Но это всё боковушки, а главное — 50% семей должны в норме иметь 3–4 ребенка. И обязательно семьи должны быть крепкими. Вот национальная идея, ради которой нужно расшибиться в лепешку, — подытоживает он.