«Детки рождаются, жены улыбаются». Как устроено многоженство в Сибири и почему женщины соглашаются быть вторыми

— Даже статистика по официальным бракам говорит, что за последние два года в нашей стране 73% разводов. И в этой ситуации отцы могли бы сказать своим дочерям: «Знаешь, ты можешь, конечно, найти мужа, но с вероятностью ¾ ваш брак распадется, и ты останешься одна с детьми, будешь что-то делать, искать выходы, будешь, в общем-то, несчастной. Зачем тебе это нужно? Ты же хочешь найти себе мужчину?» Есть в мире люди, которые считают, что много сексуальных партнеров — это здорово, что до свадьбы надо нагуляться, что мы в XXI веке живем. А я считаю, что ни к чему счастливому хоровод из мужчин в постели не приводит. На мой взгляд, женщина без любви к мужчине счастливой быть не может. А чтобы встретить мужчину хорошего, надо знать, как отличить хорошего от плохого. И, как правило, хорошие все заняты, а плохие занимаются краткосрочными романами, — рассуждает он.



Леонид Егоров описывает «хорошего мужчину» — это тот, кто стоит твердо на ногах, у которого нет проблем с тем, как прожить и как обеспечить свою семью. К такому сильному мужчине «неизбежно тянутся женщины», мечтая родить от него детей. А рождение детей, как говорит он, «заложено в женской природе».



— Типичная ситуация успешных мужчин — жена и любовница, причем не одна. И часто многие говорят, что, мол, я жену люблю, у меня прекрасные с ней дети, и она вообще прекрасная женщина. Но вот я чувствую, что я еще хочу женщину полюбить, что мне еще одна жена нужна, но если я скажу об этом своей жене, она меня выгонит и на развод подаст, и вот поэтому я обхожусь любовницей. А так, конечно, если бы была возможность двух жен… Да и вообще, как классно мусульмане придумали, что у них разрешено до четырех жен. Почему у нас такого нет? — говорит Леонид Егоров.



Насмотревшись «повальных ситуаций», когда у успешных мужчин есть жена и несколько любовниц, а также увлекшись чтением книг Георгия Сидорова, где рассказывалось, что до принятия христианства в Древней Руси существовали полигамные семьи, Леонид решил создать группу по интересам во «ВКонтакте», а затем и сайт про многоженство. В его ближайших планах — открыть школу обучения для девушек, выбирающих многоженцев. Стоимость обучения — 25 тысяч рублей.



Кто такой Георгий Сидоров, на книги которого ссылаются многие многоженцы? Это писатель, антрополог, путешественник и приверженец альтернативной истории. В своих произведениях Георгий Сидоров часто апеллирует к язычеству, рассуждает о величии Руси и исследует то, как появилась Земля. По его версии (книга «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации»), Римское государство в свое время создали нелюди — рептилоиды, навязавшие миру моногамную модель семьи («моногамная семья — точная копия парных отношений некоторых ящериц и змей»). В своих книгах и лекциях зачастую не пользуется доказательной базой.

Обратный вариант — многомужие — как объясняет он, вряд ли осуществим, поскольку в семье, где одна жена и несколько мужчин, женщина не сможет рожать много и часто. А именно продолжение рода является признаком счастливой и крепкой семьи.

— По моему мнению, если же мужчина сознательно себе говорит нет, говорит, что вот его папа изменял, например, и он не хочет быть таким же. Или в силу других причин отказывается от женского внимания, то очень быстро он начинает терять свою харизму и обаяние и очень быстро превращается в недовольного ворчуна, который лежит на диване и которому ничего неинтересно. А женщины потом говорят: «Вот мужики пошли! Ничего делать не хотят! Всё нам, бабам, приходится тянуть и вывозить на себе!» — описывает он, по его словам, достаточно распространенную модель семьи.

Многоженство же, как объясняет он, ни в коем случае не про секс, а про любовь и честность. Ради секса, как говорит Леонид Егоров, мужчины заводят любовниц, а ради любви — жен. Многоженство решает вопрос женщин, которые «не хотят идти по пути свободной и независимой», а хотят рожать детей, быть счастливой матерью и женой «хорошего мужчины».



— Ведь хороших мужчин мало, это сами женщины говорят. Хороших женщин тоже мало, на мой взгляд. Но на взгляд человека, исповедующего феминизм, их много. Имеются в виду сильные, волевые женщины, которые сами на себя рассчитывают. Но по моему мнению, мало женщин, которые умеют мужчину любить, несмотря на то, что на них с детства обрушивается тонны пропаганды о сильной и независимой женщине. Ну и, к сожалению или к счастью, таких хороших женщин всё равно больше, чем хороших мужчин.



Владимир: 2 жены, 6 детей и «поместье» без электричества

Владимир (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.) тоже проживает в Кемеровской области, он — многоженец с пятилетним стажем. В его случае всё тоже началось с книг Сидорова, до этого же мужчина считал себя «ненормальным», поскольку полюбил двух женщин. Сейчас ему 58 лет, его женам — 41 и 23 года. В большой семье — шестеро детей, самая старшая оканчивает школу, самому младшему недавно исполнился год. Как и где он встретил своих жен, он отказывается рассказывать, но с удовольствием говорит о том, как устроен быт в их семье.

— Конечно, вначале были ссоры и притирки, зато сейчас жены мне говорят: «Какой ты молодец, что нас на это взбаламутил!» Сейчас у детей — две мамы, по хозяйству всё намного легче: если одна — на кухне, то вторая со скотинкой управляется. Мы живем в своем родовом поместье. У нас семья, так скажем, совсем ненормальная, мы живем за счет своих собственных средств. Мы пошли путем не увеличения доходов, а сокращения расходов. То есть многое в нашей жизни, как мы поняли, лишнее.



Лишним, в частности, оказалось электричество. Поскольку Владимиру и его семье выдали землю под ИЖС в чистом поле без проведенного электричества, в их доме отсутствует бытовая техника, телевизор и компьютер. А это большая экономия по счетам. Из развлечений — игры и семейное чтение по вечерам при свете свечи.



Питается семья Владимира в основном тем, что собирает с огорода. Из заработков — небольшие подработки Владимира, его жены не работают («Им такая глупость в голову не придет!»), а потому выручает пособие на детей.



С детьми, кстати, по словам Владимира, беседы о том, почему в их семье две мамы, никто не ведет, но те «сами всё с детства видят» и двух женщин называют мамами. Сложнее приходится с родителями жен — те относятся к их семье крайне неодобрительно.



— Вы посмотрите, насколько в нашей стране женщин больше, чем мужчин. И многие женщины просто остаются одни. И чтобы им быть счастливыми, необходимо как бы очень мало, но одновременно очень много — убрать эту свою самость, свою исключительность, вот это вот: «Моё не тронь». Вы поймите, если бы не скрытое многоженство, наша бы страна после войны попросту бы не восстановилась. Один человек в деревню приходил, а рождались дети у всех женщин. Конечно, это была вынужденная, нечестная позиция, поскольку по закону СССР многоженство было запрещено. Сейчас, слава богу, это убрали. Абсолютно правильно, кстати. Я беру ответственность за всю семью, чтобы всем в семье было хорошо, чтобы между моими любимыми женщинами был лад и мир. Вы же сами женщина, знаете, что иногда вас, женщин, несет. А если мужчину несет — значит это слабый мужчина, — добавляет он.



Сергей проводит кастинг на четвертую жену, «вишенку на торте»

В отличие от Владимира, который выбрал полную анонимность, Сергей из Александрова уже несколько лет живет открыто. За его плечами несколько телешоу и фильмов, снятых про его большую семью. Вдохновившись съемками на ТВ, Сергей решил сам выпускать видео, посвященные многоженству, патриархату и своей необычной семье. Он очень активен в соцсетях: создал группу, в которой публикует собственные видео и пишет посты о патриархате, отвечает мужчинам, заинтересовавшимся моделью его семьи, и отвечает на критику — ее, кстати, немного. В основном Сергея поддерживают, причем как мужчины, так и женщины. «Здоровья вашей семье, приятно на вас смотреть» — типичный комментарий под фотографиями мужчины, на которых он стоит с двумя улыбающимися женами.



— Реакция на видео была самая разная. Просто некоторые люди не знают, о чем они говорят, не понимают. Некоторые думают, что мы такая шведская семья или продвинутая европейская. Но мы пропагандируем патриархальную семью, которая испокон веков на Руси-матушке присутствовала. И с родителями, моими и жен, вначале всё было непросто, а потом родители посмотрели, что детки рождаются, жены улыбаются, вопросов и проблем больше не осталось, — говорит он.