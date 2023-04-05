«В клубах в обнимку с моделями»: от футболиста Павла Погребняка ушла жена из-за многочисленных измен — у пары трое детей

Павел Погребняк — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Спортсмен женился в 2014 году на Марии Шаталовой (теперь Погребняк). В их семье трое сыновей.

Источник, близкий к семье известного футболиста, рассказал СМИ, что пара приняла решение жить отдельно.

— После возвращения Маши со съемок они много скандалили и в конце концов разъехались, — рассказали в окружении семьи. — Погребняк осталась в загородном доме вместе с сыновьями, Павел оттуда съехал, он не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время. Пока они не приняли решение о разводе, но, скорее всего, он неизбежен. При этом постоянных новых партнеров у обоих на данный момент нет.