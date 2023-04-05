«В клубах в обнимку с моделями»: от футболиста Павла Погребняка ушла жена из-за многочисленных измен — у пары трое детей

Пока супруга участвовала в шоу «Звезды в Африке», ее муж, бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и сборной России Павел Погребняк, похоже, времени даром не терял. Футболиста не раз замечали в элитных столичных ресторанах и клубах в обнимку с девушками модельной внешности. Слухи об этих «подвигах» ожидаемо дошли до его супруги. Более того, говорят, спортсмен и раньше не отличался верностью, но жена долго закрывала на всё глаза. Наши коллеги из «СтарХита» смогли пообщаться с окружением пары и узнали подробности семейного разлада.
Павел Погребняк — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Спортсмен женился в 2014 году на Марии Шаталовой (теперь Погребняк). В их семье трое сыновей.
Источник, близкий к семье известного футболиста, рассказал СМИ, что пара приняла решение жить отдельно.
— После возвращения Маши со съемок они много скандалили и в конце концов разъехались, — рассказали в окружении семьи. — Погребняк осталась в загородном доме вместе с сыновьями, Павел оттуда съехал, он не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время. Пока они не приняли решение о разводе, но, скорее всего, он неизбежен. При этом постоянных новых партнеров у обоих на данный момент нет.
Мария тоже не грустит дома и ведет активную светскую жизнь. В последнее время 34-летнюю бизнесвумен не раз видели зажигающей в компании подруг. Несмотря на конфликт в семье, Павел Погребняк продолжает поддерживать отношения с сыновьями и участвует в их воспитании.
Пока пара официально не объявила о разрыве.
— Мы очень уважаем друг друга и ставим в приоритет семью, а не работу и посиделки с друзьями. Нужно в первую очередь в отношениях уметь договориться, — говорила Мария в одном из своих последних интервью.
Кстати, недавно в личном блоге Погребняк как будто случайно рассуждала о супружеской неверности. Она отметила, что семейная жизнь не должна быть похожей на тюремное заключение.
— Если кто-то захочет изменить, то вы никак этому не помешаете. Выбирайте мужчин, которые не дадут вам повода для ревности, — писала она.
Как выглядит девушка самого дорогого российского футболиста
Следить за личной жизнью знаменитостей — это как смотреть сериал: ждать новые подробности, как очередную серию. Интерес возрастает, когда неожиданно выясняется, что партнером публичной личности становится ваш сосед или соседка, одногруппник или одногруппница — верно говорим? Девушкой самого высокооплачиваемого российского футболиста Александра Головина, ныне играющего за футбольный клуб «Монако», оказалась модель из Новосибирска Ангелина Ващенко. NGS.RU узнал подробности истории любви молодых людей.
Отношения Ангелины Ващенко и Александра Головина начались давно, но слышно о них мало. Пара не любит распространять личную информацию, все соцсети Ангелины закрыты, публикации доступны только для близкого круга. И если биография футболиста Головина есть в открытом доступе, то о жизни Ангелины мало что известно.
Александр Головин — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Родился в городе Калтане Кемеровской области, ему 26 лет.
Девушка футболиста Ангелина родилась и выросла в Новосибирске, в 17 лет начала модельную карьеру. В соцсетях ей написала представитель агентства «Грация» Ирина Волчкова, предложив принять участие в мастер-классе по прическам. У Ангелины подходящее для карьеры модели лицо — ярко очерченные скулы, правильный нос и губы, девушка быстро начала набирать популярность, несмотря на немодельный рост — 168 см.
От отсутствия контрактов сибирячка не страдала — ей часто поступали выгодные предложения, а от бесплатных проектов она отказывалась. Модельная карьера ничуть не мешала учебе. До знакомства с Александром Головиным у нее были отношения с весьма обеспеченным парнем, которые завершились, когда девушка поступила в университет (СГУПС).
Известно, что с футболистом Головиным сибирячка познакомилась в соцсети — парень написал ей сообщение, завязалась переписка, вскоре он пригласил ее в Москву. Девушка согласилась, переехала в столицу, перевелась в московский вуз и закрыла все свои страницы. Говорят, что она перестала общаться со многими новосибирскими друзьями.
В Сети часто появляются слухи о том, что отношения пары закончились, но подтверждения этому нет. Напротив, иногда спортивные фанаты замечают их вместе на улицах, пророчат свадьбу.
В прошлом году после чемпионата мира девушка совсем спряталась от людских глаз. Известно, что сейчас она занимается домашними делами в Монако, обустраивает квартиру, в которую они переехали с Головиным. Иногда модель можно встретить на улицах Москвы, приезжает она и в Новосибирск, и в Калтан — родной город футболиста.
Недавно мы посмотрели, как выглядят жёны известных (и дорогих) футболистов и чем занимаются: одни постят в интернете снимки счастливой семьи, другие — свои откровенные фото.