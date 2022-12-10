Одни дружат с детства, другие нашли любовь в магазине: как выглядят жёны известных (и дорогих) футболистов

Вот так лидер сборной Бельгии описал свой знакомство с Мишель:

— Всё началось с твита. Я только начинал играть в «Вердере», а в «Твиттере» у меня было всего несколько тысяч подписчиков. Однажды я туда что-то написал — кажется, это был какой-то комментарий по матчу. Какая-то красивая девушка лайкнула твит. Это заметил мой друг, который сказал: «Она красивая. Ты должен ей написать!» Я парировал: «Нет, нет, я не нравлюсь людям, они меня не понимают. Она точно не ответит». Тогда он схватил мой телефон и начал набирать какое-то сообщение. Затем он показал, что написал, и спросил: «Можно это отправить?» Вероятно, съежившись на полу, я ответил, что можно. Получается, я даже не смог написать своей будущей жене. В следующие месяцы мы постепенно знакомились друг с другом, а сейчас мы женаты. Даже не знаю, что бы я без нее делал.

