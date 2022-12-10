Одни дружат с детства, другие нашли любовь в магазине: как выглядят жёны известных (и дорогих) футболистов

У футболистов на чемпионате мира в Катаре за спиной не только фанаты, которые переживают с ними каждое мгновение матча. Есть те, кто всегда рядом с ними и готов поддержать каждую минуту, — их жёны и девушки. Рассказываем (и показываем), как они выглядят и чем занимаются.
Антонела Рокуццо (жена Лионеля Месси)
Супруга и мать сыновей капитана сборной Аргентины родилась в городе Росарио в семье рабочего. Рокуццо и Месси дружили семьями, а брат девочки был другом Лионеля с детства. После окончания школы Антонела отучилась на диетолога и пошла работать в местный фитнес-клуб. Она вела скромный образ жизни, не посещала модных тусовок и могла так и остаться неизвестной всему миру, если бы не история любви с Месси.
В середине 2000-х годов Лионель официально встречался только с двумя девушками: фотомоделью «Плейбоя» Лусианой Саласар и моделью Макареной Лемос. В 2008 году Месси бросил прошлые увлечения и начал встречаться со своей подругой детства. О своем выборе футболист объявил в начале 2009 года, когда забрал девушку вместе с собой в Испанию.
По мнению окружающих, Антонела благотворно повлияла на характер и психологическое состояние футболиста, а заодно стала причиной его новых побед. В 2012 году Антонела родила первого сына, через три года — второго. Сейчас у пары трое детей. А долгожданная свадьба Лионеля и Антонелы состоялась в 2017 году в родном городе влюбленных — Росарио.
Джорджина Родригез (подруга Криштиану Роналду)
Джорджина Родригес — испанская танцовщица, модель и гражданская жена Криштиану Роналду, которая главной работой для себя сегодня считает семью. Ей приходится не только участвовать в воспитании детей, но и великолепно выглядеть: статус спутницы легендарного форварда обязывает регулярно появляться на красных дорожках престижных футбольных премий.
В детстве Джорджина занималась балетом — это повлияло на формирование фигуры. В дальнейшем она уехала в Мадрид, где продолжила заниматься танцами, но потом бросила из-за дорогостоящих занятий и отсутствия времени. Девушка работала официанткой и продавщицей, но затем отправилась в Бристоль. Там она работала гувернанткой 4 месяца и изучала английский. Знание международного языка помогло устроиться в Испании в салон модного бутика Gucci.
Именно там Джорджина в 2016 году впервые встретилась с Роналду и, по ее словам, влюбилась в футболиста с первого взгляда. Вскоре они снова встретились на показе марки Dolce&Gabbana. К тому времени нападающий португальской сборной успел расстаться с предыдущей девушкой — победительницей конкурса красоты «Мисс Испания — 2014» Дезире Кордеро, с которой встречался после Ирины Шейк. Тогда Джорджина уже делала первые шаги в модельном бизнесе, поскольку на карьере в бутике пришлось поставить крест из-за назойливых папарацци.
9 января 2017 года пара открыто появилась на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе во время вручения спортсмену четвертого «Золотого мяча». Стало понятно, что Криштиану серьезно настроился на отношения с Джорджиной. Свадьбу пара пока не сыграла, но у них есть двое общих детей (всего у Криштиану их пятеро).
Мишель Лакруа (жена Кевина де Брейне)
Жена бельгийского футболиста Кевина де Брейне родилась в Генке. В детстве Мишель занималась легкой атлетикой, в 19 лет снялась в фильме «Нубы», а затем работала в рекламном агентстве. С футболистом она познакомилась в 2013 году, через несколько месяцев после скандального расставания Кевина с Каролиной Лийнен, которая ушла к его коллеге по сборной — вратарю Тибо Куртуа.
Вот так лидер сборной Бельгии описал свой знакомство с Мишель:
— Всё началось с твита. Я только начинал играть в «Вердере», а в «Твиттере» у меня было всего несколько тысяч подписчиков. Однажды я туда что-то написал — кажется, это был какой-то комментарий по матчу. Какая-то красивая девушка лайкнула твит. Это заметил мой друг, который сказал: «Она красивая. Ты должен ей написать!» Я парировал: «Нет, нет, я не нравлюсь людям, они меня не понимают. Она точно не ответит». Тогда он схватил мой телефон и начал набирать какое-то сообщение. Затем он показал, что написал, и спросил: «Можно это отправить?» Вероятно, съежившись на полу, я ответил, что можно. Получается, я даже не смог написать своей будущей жене. В следующие месяцы мы постепенно знакомились друг с другом, а сейчас мы женаты. Даже не знаю, что бы я без нее делал.
В 2016 году у пары родился первенец — сын Мэйсон, в
Кэти Гудлэнд (жена Гарри Кейна)
Со своей будущей супругой лидер сборной Англии познакомился, еще будучи ребенком. Детская дружба с Кэти со временем переросла в подростковую симпатию, а после и в настоящую любовь. Кэти — выпускница спортивной школы, больше пяти лет работает фитнес-инструктором. В январе 2017 года она родила Кейну дочь (сейчас у пары уже трое детей), а в июле того же года футболист сделал своей возлюбленной предложение — он попросил ее руки в романтической обстановке, на берегу океана. Сама свадьба состоялась в июне 2019 года.
Спортсмен не раз отмечал, что семья для него — самое главное в жизни, а поэтому каждую свободную минуту он старается проводить со своими близкими. Они много путешествуют по миру, а еще Кэти с детьми нередко приходят на стадион, чтобы поболеть за Гарри.
Лиза Мюллер (жена Томаса Мюллера)
Лиза родилась в Германии, с юных лет любила животных и увлекалась конным спортом. С будущим мужем они познакомились, когда обоим было по 17 лет, на тот момент девушка уже была довольно востребованной моделью. После знакомства они потеряли связь, но благодаря общим друзьям нашли друг друга в социальных сетях, и у них завязался роман.
Практически сразу они начали жить вместе и уже через три года вступили в брак. Многие родственники не поддерживали столь ранний союз, но со временем убедились в том, что супруги на самом деле счастливы и их связывает настоящее чувство. Детей у пары пока нет и, со слов Мюллера, в ближайшее время не планируется. Сейчас оба заняты своей карьерой: Лиза, помимо модельного бизнеса, профессионально занимается конным спортом, участвует в конкурсах и дает уроки езды на лошадях, а Томас продолжает покорять футбольные вершины и с помощью жены начинает осваивать конный спорт. Также семья Мюллеров занимаются благотворительностью, они помогают детям восстанавливаться после различных травм.
Сабрина Йенсен (жена Кристиана Эриксена)
Сабрина познакомилась с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном еще в юношеские годы, но тогда они не встречались. Только в 2012 году их многолетняя дружба переросла во что-то большее. При этом через год, когда Кристиан уехал в Лондон, Сабрина не последовала за ним — она осталась в Дании и окончила учебу на парикмахера. Правда, потом всё же бросила призвание и уехала за парнем-футболистом. В Англии она нашла другую работу — в швейной компании.
Сабрина — нетипичная жена футболиста. Ее аккаунты в соцсетях закрыты, вместе с мужем они не ходят по тусовкам, предпочитая занятия дома в тренажерном зале, путешествия и ужины в ресторанах. Максимум публичного веселья, который могут позволить себе Сабрина и Кристиан, — поход на концерты или торжественный ужин с королевой Дании Маргрет II. Кристиан и Сабрина путешествовали по Риму и Амстердаму, катались на верблюдах в Дубае, смотрели на слонов и носорогов на сафари в Танзании. В 2018 году у пары родился сын, а в 2020 году — дочь.
Самые интересные истории чемпионата мира по футболу (даже если он вам не интересен)
- Соперничество Месси и Роналду — скоро узнаем, чем завершится их 15-летний спор;
- на что идут легенды футбола ради карьеры: один вернулся на поле после остановки сердца, другой чуть не лишился в России легкого;
- в Катаре запрещено пить пиво и ходить без маек: почему для болельщиков все так строго;
- история о том, как неизвестная футбольному миру Саудовская Аравия сделала титулованную Аргентину.