В Новосибирске возобновили строительство в Просторном и Плющихинском — за работами следит прокуратура

ГК «Дискус» — один из крупнейших застройщиков города, который массово возводит доступное жилье, в последние годы находится в конфронтации с местными властями и ресурсоснабжающими организациями. В течение полугода компания и дочерняя структура СГК «НСТК» договаривались через суд о снабжении домов «Дискуса» теплом — из-за этого конфликта жители прошлой осенью оказались без тепла и горячей воды.

