В Новосибирске возобновили строительство в Просторном и Плющихинском — за работами следит прокуратура

В микрорайонах Просторном и Плющихинском возобновили строительство многоэтажек, которые не сдали в срок. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
— Начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры области совместно с представителями мэрии выехал на строительные площадки в микрорайоне Плющихинском, — рассказали в ведомстве.
Представители ведомств проверили, как идут работы по утеплению фасадов, монтажу электрики, благоустройству придомовых территорий.
До этого более 50 долгостроев в микрорайонах ввели в эксплуатацию. Фактически многоэтажки на Плющихе давно были построены, но дома не принимала на баланс мэрия Новосибирска. Из-за этого живущие в квартирах люди не могли оформить жилье в собственность и зарегистрироваться.
Строительством домов занималась группа компаний «Дискус». Владельца, бизнесмена Алексея Джулая, обвинили в особо крупном мошенничестве. По версии силовиков, с 2016 года застройщик привлекал средства инвесторов на возведение жилых домов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но они не были построены.
Следствие хотело заключить Алексея Джулая под стражу, но с представителями СК не согласился прокурор. Суд избрал Джулаю меру пресечения в виде запрета определенных действий.
ГК «Дискус» — один из крупнейших застройщиков города, который массово возводит доступное жилье, в последние годы находится в конфронтации с местными властями и ресурсоснабжающими организациями. В течение полугода компания и дочерняя структура СГК «НСТК» договаривались через суд о снабжении домов «Дискуса» теплом — из-за этого конфликта жители прошлой осенью оказались без тепла и горячей воды.
С мэрией «Дискус» конфликтовал из-за долгов по аренде (дело даже дошло до следователей) и построенных застройщиком дорог.
При этом микрорайоны, выстроенные «Дискусом», часто критикуют заезжие урбанисты, но сами жители довольны своим жильем.