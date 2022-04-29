«Полет на высотах от 200 до 400 метров»: над Бердском прошла тренировка перед парадом Победы
Первая тренировка прошла над бердским аэродромом
Накануне, 28 апреля, в Новосибирской области прошла первая тренировка пролета авиации в честь
— В ходе выполнения тренировки, которая прошла над аэродромом Бердск-Южный, летчики отрепетировали сбор в определенной точке и построение парадного строя для пролета в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200
В День Победы над Новосибирском пролетят транспортно-штурмовые вертолеты
Накануне мэрия Новосибирска опубликовала правила допуска и нахождения граждан на параде
На 9 Мая ограничат продажу алкоголя в Новосибирске: смотрим карту, где его нельзя будет купить. Вместо этого мэрия рекомендует организовать торговлю безалкогольными напитками. Ветеранам выплатят в честь праздника по 5000 рублей.
В этом году праздничные мероприятия пройдут в полноценном режиме. Ранее НГС опубликовал программу на