«Полет на высотах от 200 до 400 метров»: над Бердском прошла тренировка перед парадом Победы

Накануне, 28 апреля, в Новосибирской области прошла первая тренировка пролета авиации в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Старт самолетов и вертолетов, участвующих в ней, производился с двух аэродромов: в Новосибирской области и Красноярском крае.

— В ходе выполнения тренировки, которая прошла над аэродромом Бердск-Южный, летчики отрепетировали сбор в определенной точке и построение парадного строя для пролета в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 400 км/ч для самолетов. Кроме этого, военнослужащие отработали соблюдение интервалов и выполнение поворотов в едином парадном строю, — сообщили НГС в пресс-службе Центрального военного округа.