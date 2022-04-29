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«Полет на высотах от 200 до 400 метров»: над Бердском прошла тренировка перед парадом Победы

Первая тренировка прошла над бердским аэродромом

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В небе над Новосибирском на <nobr class="_">9 Мая</nobr> пролетят вертолеты и самолеты

В небе над Новосибирском на 9 Мая пролетят вертолеты и самолеты

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Накануне, 28 апреля, в Новосибирской области прошла первая тренировка пролета авиации в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Старт самолетов и вертолетов, участвующих в ней, производился с двух аэродромов: в Новосибирской области и Красноярском крае.

— В ходе выполнения тренировки, которая прошла над аэродромом Бердск-Южный, летчики отрепетировали сбор в определенной точке и построение парадного строя для пролета в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 400 км/ч для самолетов. Кроме этого, военнослужащие отработали соблюдение интервалов и выполнение поворотов в едином парадном строю, — сообщили НГС в пресс-службе Центрального военного округа.

В День Победы над Новосибирском пролетят транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.

Тренировка прошла на аэродроме Бердск-Южный

Тренировка прошла на аэродроме Бердск-Южный

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Накануне мэрия Новосибирска опубликовала правила допуска и нахождения граждан на параде 9 Мая. Проход на территорию сразу нескольких центральных улиц города будет временно ограничен из-за проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона, посвященного празднованию Дня Победы.

На 9 Мая ограничат продажу алкоголя в Новосибирске: смотрим карту, где его нельзя будет купить. Вместо этого мэрия рекомендует организовать торговлю безалкогольными напитками. Ветеранам выплатят в честь праздника по 5000 рублей.

В этом году праздничные мероприятия пройдут в полноценном режиме. Ранее НГС опубликовал программу на 9 Мая.

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