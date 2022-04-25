Новосибирским ветеранам ВОВ выплатят по 5000 рублей перед 9 Мая

Сегодня, 25 апреля, стало известно, что в Новосибирской области ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 мая выплатят 5000 рублей. Средства выделят из областного бюджета.

Сейчас в Новосибирской области живут 7007 ветеранов. Из них 401 человек — участники-инвалиды войны, 195 — жители блокадного Ленинграда, 189 — бывшие узники лагерей, 6222 — труженики тыла.

— Накануне Дня Победы всем участникам войны, блокадникам, несовершеннолетним узникам будет предоставлена единовременная выплата в размере 5000 рублей каждому за счет средств областного бюджета. Производятся ежемесячные выплаты таким категориям, как труженики тыла и дети войны, — рассказал Сергей Нелюбов, заместитель губернатора Новосибирской области, во время пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

