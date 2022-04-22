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Как будут праздновать День Победы в Новосибирске — план мероприятий

Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Анатолия Локтя

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Первое мероприятие, посвященное Дню Победы, пройдет уже 8 мая

Первое мероприятие, посвященное Дню Победы, пройдет уже 8 мая

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Стал известен план празднования Дня Победы в Новосибирске. Информацию о мероприятиях и местах их проведения опубликовали в официальном телеграм-канале мэра.

В этом году праздничные мероприятия пройдут в полноценном режиме. Вечером 8 мая пройдет ежегодная акция «Свеча памяти» — она начнется в 22 часа на монументе Славы.

В 10 утра 9 мая на площади Ленина пройдет военный парад войск Сибирского гарнизона.

Затем в 10:45 свое шествие от улицы Максима Горького, 78 начнет «Бессмертный полк». Отмечается, что формирование колонны начнется в 9 утра. Маршрут шествия: по Красному проспекту до Дома офицеров.

В 12 часов начнется праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», интерактивная программа «Победный май». Они пройдут в Первомайском сквере.

Торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на монументе Славы начнется в 12:30.

Также в кинотеатре им. В. Маяковского в 15 часов покажут фильм «Освобождение».

Праздничная программа «Новосибирск — город трудовой доблести» стартует на площади Ленина в 19 часов.

И, наконец, праздничный фейерверк на Михайловской набережной и площади Ленина начнется в 21:50.

9 мая в Новосибирске запустят два салюта. Один из них — днем, во время праздничного парада в честь Дня Победы. Также горожан ждет фейерверк.

9 МаяДень Победы
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