Как будут праздновать День Победы в Новосибирске — план мероприятий

Стал известен план празднования Дня Победы в Новосибирске. Информацию о мероприятиях и местах их проведения опубликовали в официальном телеграм-канале мэра.

В этом году праздничные мероприятия пройдут в полноценном режиме. Вечером 8 мая пройдет ежегодная акция «Свеча памяти» — она начнется в 22 часа на монументе Славы.

В 10 утра 9 мая на площади Ленина пройдет военный парад войск Сибирского гарнизона.

Затем в 10:45 свое шествие от улицы Максима Горького, 78 начнет «Бессмертный полк». Отмечается, что формирование колонны начнется в 9 утра. Маршрут шествия: по Красному проспекту до Дома офицеров.