Как будут праздновать День Победы в Новосибирске — план мероприятий
Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Анатолия Локтя
Стал известен план празднования Дня Победы в Новосибирске. Информацию о мероприятиях и местах их проведения опубликовали в официальном телеграм-канале мэра.
В этом году праздничные мероприятия пройдут в полноценном режиме. Вечером 8 мая пройдет ежегодная акция «Свеча памяти» — она начнется в 22 часа на монументе Славы.
В 10 утра 9 мая на площади Ленина пройдет военный парад войск Сибирского гарнизона.
Затем в 10:45 свое шествие от улицы Максима Горького, 78 начнет «Бессмертный полк». Отмечается, что формирование колонны начнется в 9 утра. Маршрут шествия: по Красному проспекту до Дома офицеров.
В 12 часов начнется праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», интерактивная программа «Победный май». Они пройдут в Первомайском сквере.
Торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на монументе Славы начнется в 12:30.
Также в кинотеатре им.
Праздничная программа «Новосибирск — город трудовой доблести» стартует на площади Ленина в 19 часов.
И, наконец, праздничный фейерверк на Михайловской набережной и площади Ленина начнется в 21:50.
9 мая в Новосибирске запустят два салюта. Один из них — днем, во время праздничного парада в честь Дня Победы. Также горожан ждет фейерверк.