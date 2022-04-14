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В Новосибирске в День Победы запустят два салюта и один фейерверк

Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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Фейерверк запустят за оперным театром

Фейерверк запустят за оперным театром

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9 Мая в Новосибирске запустят два салюта. Один из них — днем, во время праздничного парада в честь Дня Победы. Также горожан ждет фейерверк.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, согласно приказу министра обороны, салют запустят в районе набережной Оби. Фейерверк — рядом с оперным театром.

— Один салют будет днем. Это тоже традиционный салют, который звучит во время парада, когда играет гимн страны. Это тоже традиция, приказ министра обороны. Все эти мероприятия будут проводиться в Новосибирске 9 Мая, — заявил глава города на пресс-конференции 14 апреля.

В этом году праздник 9 Мая собираются отметить в полном масштабе, как это было до пандемии. Колонну техники на параде возглавит танк Т-34.

9 МаясалютДень Победы
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