В Новосибирске в День Победы запустят два салюта и один фейерверк
Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть
9 Мая в Новосибирске запустят два салюта. Один из них — днем, во время праздничного парада в честь Дня Победы. Также горожан ждет фейерверк.
Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, согласно приказу министра обороны, салют запустят в районе набережной Оби. Фейерверк — рядом с оперным театром.
— Один салют будет днем. Это тоже традиционный салют, который звучит во время парада, когда играет гимн страны. Это тоже традиция, приказ министра обороны. Все эти мероприятия будут проводиться в Новосибирске
В этом году праздник