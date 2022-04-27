9 мая ограничат допуск на центральные улицы Новосибирска: где нельзя будет пройти без приглашения

Мэрия Новосибирска опубликовала правила допуска и нахождения граждан на параде 9 мая. Проход на территорию сразу нескольких центральных улиц города будет временно ограничен из-за проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона, посвященного празднованию Дня Победы.



9 мая с 7 до 13 часов для людей ограничат допуск на территорию площади Ленина и прилегающих к ней улиц на участках:

по Красному проспекту — от ул. Ядринцевской до ул. М. Горького;

по ул. Орджоникидзе — от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Депутатской — от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

по ул. Щетинкина — от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;