9 мая ограничат допуск на центральные улицы Новосибирска: где нельзя будет пройти без приглашения
Ограничение будет действовать с 7 до 13 часов
Мэрия Новосибирска опубликовала правила допуска и нахождения граждан на параде 9 мая. Проход на территорию сразу нескольких центральных улиц города будет временно ограничен из-за проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона, посвященного празднованию Дня Победы.
9 мая с 7 до 13 часов для людей ограничат допуск на территорию площади Ленина и прилегающих к ней улиц на участках:
- по Красному проспекту — от ул. Ядринцевской до ул. М. Горького;
- по ул. Орджоникидзе — от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Депутатской — от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
- по ул. Щетинкина — от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
- по ул. М. Горького — от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
Нельзя будет передвигаться здесь и на автомобилях, мотоциклах, велосипедах, самокатах, гироскутерах и скейтбордах. Над указанной территорией введут запрет на полеты коптеров, дронов и авиамоделей и частных маломестных самолетов, парапланов и прочего.
Пройти к ограниченным территориям можно будет только по приглашениям, пропускам или при предъявлении служебного удостоверения через контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.
Людей с объемными сумками, громоздкими негабаритными предметами, оружием и опасными веществами и напитками в стеклянной, жестяной или пластиковой таре емкостью более
В мэрии отметили, что нарушителей этих правил поведения и за несанкционированное проникновение на выделенную территорию могут задержать согласно закону.
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