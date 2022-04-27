На 9 Мая ограничат продажу алкоголя в Новосибирске: смотрим карту, где его нельзя будет купить

На 9 Мая в некоторых районах Новосибирска планируют запретить продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии города.

— В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, — говорится в тексте.

Так, предпринимателям, которые работают в местах проведения массовых мероприятий, нельзя будет продавать алкоголь и напитки в стекле. Вместо этого мэрия рекомендует организовать торговлю безалкогольными напитками: соками, квасом, коктейлями, а также мороженым и кондитерскими изделиями.