На 9 Мая ограничат продажу алкоголя в Новосибирске: смотрим карту, где его нельзя будет купить
Вместо этого мэрия рекомендует организовать торговлю безалкогольными напитками
На 9 Мая в некоторых районах Новосибирска планируют запретить продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии города.
— В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, — говорится в тексте.
Так, предпринимателям, которые работают в местах проведения массовых мероприятий, нельзя будет продавать алкоголь и напитки в стекле. Вместо этого мэрия рекомендует организовать торговлю безалкогольными напитками: соками, квасом, коктейлями, а также мороженым и кондитерскими изделиями.
Летние кафе должны завершить работу не позднее 23 часов.
Под запрет попали зоны в центре Новосибирска: вокруг площади Ленина, несколько кварталов в Октябрьском районе и Михайловская набережная, часть Заельцовского района, улица Богдана Хмельницкого, территория вокруг ТРЦ «Аура» и «Березовой рощи», часть ОбьГЭСа, Цветной проезд и улица Ильича в Академгородке, часть Первомайского района, зона вокруг Монумента Славы в Ленинском районе и территория у Бугринского моста.
Мы нанесли все улицы, попавшие под запрет, на «Яндекс.Карту».
А для ограничений в центре сделали отдельную картинку.
Во время майских праздников временный запрет на продажу алкоголя вводят в Новосибирске каждый год.
В этом году в День Победы в Новосибирске запустят два салюта и один фейерверк. НГС публиковал полный список праздничных мероприятий — парад Победы начнется в 10 часов утра.